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Жилой комплекс Новая резиденция Reef 1000 с подземными садами и коворкингом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$529,399
14.04.2025
$526,129
13.04.2025
$526,438
12.04.2025
$528,404
11.04.2025
$540,344
10.04.2025
$542,546
09.04.2025
$545,275
08.04.2025
$544,934
06.04.2025
$545,252
05.04.2025
$540,286
04.04.2025
$547,509
03.04.2025
$553,580
02.04.2025
$552,414
01.04.2025
$551,164
30.03.2025
$549,470
29.03.2025
$553,579
28.03.2025
$555,601
27.03.2025
$553,653
26.03.2025
$553,307
25.03.2025
$551,417
24.03.2025
$549,550
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23364
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417946
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Reef 1000 by Reef Development — это инновационный жилой комплекс, который воплощает идею гармоничного союза современного дизайна и природной эстетики. Расположенный в развивающемся районе Dubai Land Residence Complex, проект предлагает уникальные квартиры с патентованным архитектурным решением, включая подземные сады и уютные зоны отдыха. Здесь вы найдёте всё необходимое для комфортной жизни в окружении роскоши, природы и технологических новшеств.

Reef 1000 создан для тех, кто ценит инновации и комфорт. Просторные квартиры с высокими потолками и продуманной планировкой дополняются эксклюзивной отделкой и современными инженерными системами. Подземные сады — уникальное предложение проекта, создающее атмосферу уединённости и тишины. В распоряжении жителей также фитнес-центр, бассейн и детские площадки, что делает этот комплекс идеальным для семей.

Удобства:

  • Джакузи в гостевой вилле
  • Подземные сады с зонами для сидения
  • Коворкинг
  • Сауна
  • Детская игровая зона
  • Беговая дорожка
  • Открытый и крытый тренажерные залы
  • Сидячие зоны
  • Крыша с лаунжем и зоной для барбекю
  • Крытая площадка для крикета

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка 20/40/40%

Особенности квартир

Без отделки, но с полной кухней от Bosch.

Преимущества

Расположение в перспективном районе Dubai Land Residence Complex обеспечивает высокий спрос на аренду. С доходностью от 5,7%, Reef 1000 станет надёжным активом в портфеле инвестора. Проект сочетает доступные цены с продуманной инфраструктурой, что делает его идеальным выбором как для жизни, так и для выгодных вложений.

Расположение и объекты поблизости

Район Dubailand располагает вдоль Шейх-Мохаммед-Бин-Зайед-Роад (Е311) и имеет легкий доступ к таких ключевым точкам как Дубай Марина, Даунтаун Дубай и международный аэропорт Дубай. В данном районе находятся всемирно известные достопримечательности: торгово-развлекательный комплекс Global Village, тематический парк развлечений IMG Worlds of Adventure and торговый центр Dubai Outlet Mall.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Reef 1000 с подземными садами и коворкингом, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$529,399
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