Жилой комплекс Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Собха Хартланд II - самое близкое сообщество мастеров к центру Дубая, с видом на заповедник дикой природы Рас-эль-Хор, гавань Крик и горизонт центра города 🏙️🌿
Распространившись на 8 миллионов квадратных футов, сообщество предлагает:
🏗️ 13 высотных башен - от 1 до 4 комнат
🏡 122 виллы - 5 и 6 спален + 11 эксклюзивных вилл с 7 спальнями в самом сердце сообщества
💚 1 миллион квадратных футов ландшафтных зеленых насаждений + 10 000 деревьев
🌊 3 Кристальные лагуны
🎯 40+ Удобства мирового класса
🏫 Международная школа, 🕌 3 Мечети, 🏢 Корпоративный офис, 🛍️ Торговый центр с розничной торговлей на уровне подиума
📅 Сроки передачи:
* Виллы: Дек 2025 и 2026
Риверсайдские башни полумесяца: 2027
Коллекция Skyscape: 2028
Резиденции Skyvue: 2029
Skyvue Altier (Последний запуск) — 77 этажей Посмотреть: Июнь 2030
Полностью интегрированное сообщество, где роскошь сочетается с природой - всего в нескольких минутах от центра Дубая. 🌆✨
Burj Khalifa, Dubai Mall-12 мин на автомобиле
Ras Al Khor Wildlife Sanctuary 5 мин.
Dubai Creek Harbour 8 мин.
Dubai Healthcare City - 8 минут
Международный аэропорт DXB 20 мин
Международный аэропорт DWC Al Maktoum - 35 мин
💳 План оплаты: 60/40
60% при строительстве
40% на завершение