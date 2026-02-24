Жилой комплекс Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Собха Хартланд II - самое близкое сообщество мастеров к центру Дубая, с видом на заповедник дикой природы Рас-эль-Хор, гавань Крик и горизонт центра города 🏙️🌿

Распространившись на 8 миллионов квадратных футов, сообщество предлагает:

🏗️ 13 высотных башен - от 1 до 4 комнат

🏡 122 виллы - 5 и 6 спален + 11 эксклюзивных вилл с 7 спальнями в самом сердце сообщества

💚 1 миллион квадратных футов ландшафтных зеленых насаждений + 10 000 деревьев

🌊 3 Кристальные лагуны

🎯 40+ Удобства мирового класса

🏫 Международная школа, 🕌 3 Мечети, 🏢 Корпоративный офис, 🛍️ Торговый центр с розничной торговлей на уровне подиума

📅 Сроки передачи:

* Виллы: Дек 2025 и 2026

Риверсайдские башни полумесяца: 2027

Коллекция Skyscape: 2028

Резиденции Skyvue: 2029

Skyvue Altier (Последний запуск) — 77 этажей Посмотреть: Июнь 2030

Полностью интегрированное сообщество, где роскошь сочетается с природой - всего в нескольких минутах от центра Дубая. 🌆✨

Burj Khalifa, Dubai Mall-12 мин на автомобиле

Ras Al Khor Wildlife Sanctuary 5 мин.

Dubai Creek Harbour 8 мин.

Dubai Healthcare City - 8 минут

Международный аэропорт DXB 20 мин

Международный аэропорт DWC Al Maktoum - 35 мин



💳 План оплаты: 60/40

60% при строительстве

40% на завершение