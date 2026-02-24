  1. Realting.com
  ОАЭ
  Дубай
  Жилой комплекс Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Жилой комплекс Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Дубай, ОАЭ
от
$514,000
;
9
ID: 33298
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.03.2026

Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    58

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн
  Тренажерный зал
  Огороженная территория
  Лифт

Дополнительно

  Управляющая компания
  Онлайн-показ
  Удаленная сделка

О комплексе

Собха Хартланд II - самое близкое сообщество мастеров к центру Дубая, с видом на заповедник дикой природы Рас-эль-Хор, гавань Крик и горизонт центра города 🏙️🌿

Распространившись на 8 миллионов квадратных футов, сообщество предлагает:
🏗️ 13 высотных башен - от 1 до 4 комнат
🏡 122 виллы - 5 и 6 спален + 11 эксклюзивных вилл с 7 спальнями в самом сердце сообщества
💚 1 миллион квадратных футов ландшафтных зеленых насаждений + 10 000 деревьев
🌊 3 Кристальные лагуны
🎯 40+ Удобства мирового класса
🏫 Международная школа, 🕌 3 Мечети, 🏢 Корпоративный офис, 🛍️ Торговый центр с розничной торговлей на уровне подиума

📅 Сроки передачи:
* Виллы: Дек 2025 и 2026
Риверсайдские башни полумесяца: 2027
Коллекция Skyscape: 2028
Резиденции Skyvue: 2029
Skyvue Altier (Последний запуск) — 77 этажей Посмотреть: Июнь 2030

Полностью интегрированное сообщество, где роскошь сочетается с природой - всего в нескольких минутах от центра Дубая. 🌆✨
Burj Khalifa, Dubai Mall-12 мин на автомобиле
Ras Al Khor Wildlife Sanctuary 5 мин.
Dubai Creek Harbour 8 мин.
Dubai Healthcare City - 8 минут
Международный аэропорт DXB 20 мин
Международный аэропорт DWC Al Maktoum - 35 мин

💳 План оплаты: 60/40
60% при строительстве
40% на завершение

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Еда и напитки
Финансы

Realting.com
Перейти
