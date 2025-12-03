Жилой комплекс The Royal Yacht

The Royal Yacht — дизайнерский апарт-отель в стиле современной яхты в престижном районе Dubai Internet City.
The Royal Yacht — новый апарт-отель от Palladium Prime Real Estate Development, расположенный в одном из самых востребованных деловых кластеров Дубая — Dubai Internet City.
Удобства и инфраструктура:
The Royal Yacht предлагает гостям полный набор удобств для отдыха, спорта и общения:
- фитнес-зал с панорамным остеклением,
- открытый бассейн с зонами отдыха и солнечными террасами,
- кафе и лаунж-зоны на свежем воздухе,
— всё, что необходимо для комфортного городского lifestyle.
Локация и доступность
Dubai Internet City — один из главных технологических и медиакластеров Дубая, что делает проект особенно привлекательным для деловых путешественников и арендаторов.
Вблизи расположены:
- Dubai Media City,
- Knowledge Park,
- Palm Jumeirah,
- Jumeirah Beach,
- Dubai Marina.
Время в пути:
- 10–15 минут до Business Bay и Downtown Dubai,
- 20–25 минут до Dubai International Airport.
Локация сочетает доступ к пляжам, бизнес-зонам и образовательным центрам — идеальный вариант для аренды и краткосрочных поездок.
