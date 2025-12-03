  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс The Royal Yacht

Жилой комплекс The Royal Yacht

Дубай, ОАЭ
от
$476,514
;
11
ID: 33014
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Dubai Internet City (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

The Royal Yacht — дизайнерский апарт-отель в стиле современной яхты в престижном районе Dubai Internet City.

The Royal Yacht — новый апарт-отель от Palladium Prime Real Estate Development, расположенный в одном из самых востребованных деловых кластеров Дубая — Dubai Internet City.

Удобства и инфраструктура:
The Royal Yacht предлагает гостям полный набор удобств для отдыха, спорта и общения:

- фитнес-зал с панорамным остеклением,
- открытый бассейн с зонами отдыха и солнечными террасами,
- кафе и лаунж-зоны на свежем воздухе,
— всё, что необходимо для комфортного городского lifestyle.

Локация и доступность
Dubai Internet City — один из главных технологических и медиакластеров Дубая, что делает проект особенно привлекательным для деловых путешественников и арендаторов.

Вблизи расположены:
- Dubai Media City,
- Knowledge Park,
- Palm Jumeirah,
- Jumeirah Beach,
- Dubai Marina.

Время в пути:
- 10–15 минут до Business Bay и Downtown Dubai,
- 20–25 минут до Dubai International Airport.

Локация сочетает доступ к пляжам, бизнес-зонам и образовательным центрам — идеальный вариант для аренды и краткосрочных поездок.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию The Royal Yacht, узнать доступные студии и забронировать объект в одном из самых стильных апарт-отельных проектов возле Palm Jumeirah и Media City.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

