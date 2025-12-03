Жилой комплекс The Royal Yacht

The Royal Yacht — дизайнерский апарт-отель в стиле современной яхты в престижном районе Dubai Internet City.



The Royal Yacht — новый апарт-отель от Palladium Prime Real Estate Development, расположенный в одном из самых востребованных деловых кластеров Дубая — Dubai Internet City.



Удобства и инфраструктура:

The Royal Yacht предлагает гостям полный набор удобств для отдыха, спорта и общения:



- фитнес-зал с панорамным остеклением,

- открытый бассейн с зонами отдыха и солнечными террасами,

- кафе и лаунж-зоны на свежем воздухе,

— всё, что необходимо для комфортного городского lifestyle.



Локация и доступность

Dubai Internet City — один из главных технологических и медиакластеров Дубая, что делает проект особенно привлекательным для деловых путешественников и арендаторов.



Вблизи расположены:

- Dubai Media City,

- Knowledge Park,

- Palm Jumeirah,

- Jumeirah Beach,

- Dubai Marina.



Время в пути:

- 10–15 минут до Business Bay и Downtown Dubai,

- 20–25 минут до Dubai International Airport.



Локация сочетает доступ к пляжам, бизнес-зонам и образовательным центрам — идеальный вариант для аренды и краткосрочных поездок.



