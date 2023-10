Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €425,384

Сдача в: 2026

SOBHA ONE Расположение: район MBR - CITY (Hartland II) Срок сдачи проекта - конец 2026 года Уникальное архитектурное сооружение из 5 ти блоков 66-30 уровней Особенности: Свой пляж Захватывающие виды на Бурдж Халифу, Заповедник фламинго, Крик 10 минут езды до Даунтаун 1,1.5,2,3,4 бед singles and duplexes 5 взаимосвязанных башен Самая высокая башня на 66 этажей Расширенная инфраструктура с 3 мя бассейнами, wellness зоной, семейной зоной, утопающих в зелени Поле для гольфа Pitch and Putt 18-луночное поле для гольфа. разработанный Гэри Плейер и Джек Никлесс 1 здание гольф-клуба Ожидаемая численность населения 9500 человек Доступные апартаменты: - 1 Спальня - 1,5 спальни - 2 спальни simplex / duplex - 3 спальни simplex / duplex - 4 спальни simplex / duplex Во всех номерах есть прачечная. План оплаты: 10% + 4% DLD (налог) первый взнос 50% в течение строительства 40% по завершению проекта