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  3. Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ

Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€4,54 млн
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9
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О комплексе

Резиденция располагает зоной для йоги на открытом воздухе, садами, игровой зоной, бассейнами, спа-зоной, фитнес-центром.

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 25 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€4,54 млн
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