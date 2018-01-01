Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ

Резиденция располагает зоной отдыха и бассейном, фитнес-центром, садом.
Окончание строительства - июль 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Mall of Emirates - 10 минут
Дубай Марина - 10 минут
Даунтаун Дубай и Бурдж Халифа - 15 минут
Пальма Джумейра - 18 минут
Джумейра-Бич - 20 минут
Международный аэропорт Дубай - 30 минут
SOBHA ONE
Расположение: район MBR - CITY (Hartland II)
Срок сдачи проекта - конец 2026 года
Уникальное архитектурное сооружение из 5 ти блоков 66-30 уровней
Особенности:
Свой пляж
Захватывающие виды на Бурдж Халифу, Заповедник фламинго, Крик
10 минут езды до Даунтаун
1,1.5,2,3,4 бед singles and duplexes
5 взаимосвязанных башен
Самая высокая башня на 66 этажей
Расширенная инфраструктура с 3 мя бассейнами, wellness зоной, семейной зоной, утопающих в зелени
Поле для гольфа Pitch and Putt
18-луночное поле для гольфа. разработанный
Гэри Плейер и Джек Никлесс
1 здание гольф-клуба
Ожидаемая численность населения 9500 человек
Доступные апартаменты:
- 1 Спальня
- 1,5 спальни
- 2 спальни simplex / duplex
- 3 спальни simplex / duplex
- 4 спальни simplex / duplex
Во всех номерах есть прачечная.
План оплаты:
10% + 4% DLD (налог) первый взнос
50% в течение строительства
40% по завершению проекта
Резиденция располагает кафе и баром, медиа-залом, консьерж-сервисом, бассейном с зоной отдыха, рестораном, тренажерным залом, студией йоги, конференц-залом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Газовая варочная панель
Газовый духовой шкаф
Вытяжка
Холодильник
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Микроволновая печь
Расположение и объекты поблизости
Бурдж Халифа - 9 минут
Канал - 6 минут
Бурдж-аль-Араб - 20 минут
Дубай Молл - 11 минут
Аэропорт - 16 минут
Дубай Опера - 12 минут
Джумейра Бич - 9 минут