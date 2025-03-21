Жилой комплекс Jewel расположен в уникальном районе набережной недалеко от центра города, среди потрясающей застройки площадью более 74 000 м2, в окружении пляжа, голубой лагуны, открытых пространств и пышного ландшафта.

Насладитесь спокойствием в прекрасных лагунах. Позвольте природе и роскоши слиться воедино, адаптироваться, течь и формировать жизнь, о которой вы всегда мечтали. Это ни с чем не сравнимый опыт. Прогуляйтесь по набережной: с одной стороны - сверкающая лагуна, с другой - городской пейзаж. По обе стороны - волшебное зрелище.

Почувствуйте себя снова ребенком. Плескайтесь, занимайтесь серфингом, плавайте и купайтесь в кристально чистых водах. Стройте замки из песка. Занимайтесь водными видами спорта. Ощущения от воды не похожи ни на какие другие - они освежают, бодрят и успокаивают душу, принося радость и острые ощущения, как никто другой.

Побалуйте себя роскошными удобствами, которые побалуют ваш разум и тело, освежая и омолаживая вас. Насладитесь удобствами, подобными клубным, прямо у себя дома: