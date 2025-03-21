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Жилой комплекс

Дубай, ОАЭ
от
$425,218
BTC
5.0578835
ETH
265.1052967
USDT
420 406.4482003
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
36
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ID: 17646
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    70

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Жилой комплекс Jewel расположен в уникальном районе набережной недалеко от центра города, среди потрясающей застройки площадью более 74 000 м2, в окружении пляжа, голубой лагуны, открытых пространств и пышного ландшафта.

Насладитесь спокойствием в прекрасных лагунах. Позвольте природе и роскоши слиться воедино, адаптироваться, течь и формировать жизнь, о которой вы всегда мечтали. Это ни с чем не сравнимый опыт. Прогуляйтесь по набережной: с одной стороны - сверкающая лагуна, с другой - городской пейзаж. По обе стороны - волшебное зрелище.

Почувствуйте себя снова ребенком. Плескайтесь, занимайтесь серфингом, плавайте и купайтесь в кристально чистых водах. Стройте замки из песка. Занимайтесь водными видами спорта. Ощущения от воды не похожи ни на какие другие - они освежают, бодрят и успокаивают душу, принося радость и острые ощущения, как никто другой.

Побалуйте себя роскошными удобствами, которые побалуют ваш разум и тело, освежая и омолаживая вас. Насладитесь удобствами, подобными клубным, прямо у себя дома:

 

  • Семейные зоны
  • Взаимосвязанное сообщество
  • Детская игровая зона
  • Множество удобств для жителей
  • Открытые и закрытые спортивные залы
  • Розничная торговля и рестораны
  • Корт для паддл-тенниса
  • Бадминтон
  • Сквош
  • Половина баскетбольной площадки
  • Современный бассейн-инфинити
  • Беговые дорожки
  • Водные виды спорта
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.1 – 65.8
Цена за м², USD 6,598 – 7,215
Цена квартиры, USD 428,109 – 440,853
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 84.8 – 102.0
Цена за м², USD 6,593 – 7,082
Цена квартиры, USD 600,583 – 672,518

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс
Дубай, ОАЭ
от
$425,218
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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