Квартира в новостройке Апартаменты у моря в Дубае с 4-летней рассрочкой платежа

Апартаменты рядом с пристанью в Дубае, Rashid Yachts & Marina, в рассрочку на 4 года

Rashid Yachts & Marina – это элитный прибрежный проект в Дубае по соседству с пристанью для яхт, который предлагает роскошный образ жизни с элитными апартаментами, первоклассными услугами, а также уникальным расположением в Персидском заливе. Проект сочетает в себе современный дизайн и классическую элегантность, предоставляя резиденции с захватывающим видом на пристань для яхт и море. Жители могут наслаждаться широким спектром удобств, включая магазины, изысканные рестораны, живописную набережную и зеленые парки. Специально для любителей яхт пристань вмещает до 430 судов, предлагая непревзойденные возможности для инвесторов и ценителей высокого уровня морского образа жизни.

Апартаменты в Дубае, Мина Рашид, находятся в нескольких минутах ходьбы от школ, детских садов, семейных клиник и общественных парков. Они расположены всего в 10 минутах от шоссе шейха Зайда, в 15 минутах от международного аэропорта Дубая, в 20 минутах от района Даунтаун Дубай, торгового центра Dubai Mall и Burj Khalifa, в 20 минутах от гавани Dubai Creek и в 30 минутах от Marina и Jumeirah Beach Residence.

Проект представляет собой элегантный комплекс с двумя девятиэтажными башнями, соединёнными тщательно продуманным подиумом, который гармонично сочетает городскую атмосферу с зелёными зонами. На подиумы размещены сады, зоны для йоги и барбекю, где можно наслаждаться тишиной и отдыхом. Для жителей предусмотрены роскошные удобства, включая бассейн-инфинити с потрясающим видом на гавань, ультрасовременный фитнес-центр, многофункциональные залы и частные детские игровые зоны. Проект также обеспечивает прямой доступ к живописной набережной с бутиками и ресторанами, а также к престижной марине на 430 яхт, создавая уникальные условия для эксклюзивного образа жизни на берегу моря.

Проект предлагает тщательно продуманные интерьеры, которые акцентируют внимание на современном дизайне и максимальном комфорте. В наличии апартаменты с 1 и 2 спальнями, каждая из которых спроектирована с учетом оптимального использования пространства и света. Открытая планировка, высокие потолки и окна от пола до потолка обеспечивают потрясающий вид на пристань для яхт и зелёные окрестности. Интерьеры характеризуются высококачественной отделкой, включая встроенные шкафы для удобного хранения и кухни, оснащённые техникой премиум-класса, что сочетает в себе как стиль, так и практичность. Цветовая палитра и материалы вдохновлены умиротворённой атмосферой морского побережья, создавая гармоничное сочетание элегантности и спокойствия – идеальные условия для роскошной жизни.

DXB-00164