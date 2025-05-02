Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ

WaterCrest – это изысканная коллекция вилл и таунхаусов. Окунитесь в мир изысканной элегантности: каждый элемент дизайна, от гармоничной цветовой палитры до пышных цветущих садов, создает атмосферу спокойствия и безмятежности. Расположенный в живописном саду, комплекс обеспечивает легкий доступ к лучшим школам, больницам и всем возможностям Дубая.

К приобретению доступны виллы RIVERINE с просторным бассейном и таунхаусы ALCOVE & ARCADIA, изюминкой которых являются отличная шумоизоляция окон и различные варианты кухонной планировки.

Среди общих особенностей планировок и интерьера вилл и таунхаусов, можно выделить: большую входную дверь с интеллектуальным замком, лестницу с элегантными перилами и мраморными ступенями, во всех спальнях есть ванные комнаты и просторные гардеробные. Кухни оборудованы высококачественной техникой от бренда Smeg: газовая плита, скрытая вытяжка, встроенная духовка и морозильная камера, микроволновая печь, холодильник и посудомоечная машина. Ванные комнаты отличаются высококачественной европейской сантехникой от Gessi, керамогранитным полом, столешницами под раковину премиум-класса с каменной поверхностью и встроенным освещением.

Удобства:

Детский и взрослый бассейны;

Детская игровая площадка;

Открытая зона для игр;

Фитнес и йога студии;

Открытый кинотеатр;

Система “умный дом”.

Рассрочка (70/30):

20% – бронирование;

10% – спустя 60 дней после бронирования;

10% – спустя 120 дней после бронирования;

5% – спустя 240 дней после бронирования;

5% – спустя 360 дней после бронирования;

5% – спустя 450 дней после бронирования;

5% – спустя 540 дней после бронирования;

5% – спустя 720 дней после бронирования;

5% – спустя 900 дней после бронирования;

30% – во время сдачи проекта (4 кв. 2027).

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: