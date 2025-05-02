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Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$3,40 млн
14.04.2025
$3,39 млн
13.04.2025
$3,39 млн
12.04.2025
$3,40 млн
11.04.2025
$3,48 млн
10.04.2025
$3,49 млн
09.04.2025
$3,51 млн
08.04.2025
$3,51 млн
06.04.2025
$3,51 млн
05.04.2025
$3,48 млн
04.04.2025
$3,52 млн
03.04.2025
$3,56 млн
02.04.2025
$3,56 млн
01.04.2025
$3,55 млн
30.03.2025
$3,54 млн
29.03.2025
$3,56 млн
28.03.2025
$3,58 млн
27.03.2025
$3,56 млн
26.03.2025
$3,56 млн
25.03.2025
$3,55 млн
24.03.2025
$3,54 млн
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20071
ID новостройки на Realting
In CRM: 2378917
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

WaterCrest – это изысканная коллекция вилл и таунхаусов. Окунитесь в мир изысканной элегантности: каждый элемент дизайна, от гармоничной цветовой палитры до пышных цветущих садов, создает атмосферу спокойствия и безмятежности. Расположенный в живописном саду, комплекс обеспечивает легкий доступ к лучшим школам, больницам и всем возможностям Дубая.

К приобретению доступны виллы RIVERINE с просторным бассейном и таунхаусы ALCOVE & ARCADIA, изюминкой которых являются отличная шумоизоляция окон и различные варианты кухонной планировки.

Среди общих особенностей планировок и интерьера вилл и таунхаусов, можно выделить: большую входную дверь с интеллектуальным замком, лестницу с элегантными перилами и мраморными ступенями, во всех спальнях есть ванные комнаты и просторные гардеробные. Кухни оборудованы высококачественной техникой от бренда Smeg: газовая плита, скрытая вытяжка, встроенная духовка и морозильная камера, микроволновая печь, холодильник и посудомоечная машина. Ванные комнаты отличаются высококачественной европейской сантехникой от Gessi, керамогранитным полом, столешницами под раковину премиум-класса с каменной поверхностью и встроенным освещением.

Удобства:

  • Детский и взрослый бассейны;
  • Детская игровая площадка;
  • Открытая зона для игр;
  • Фитнес и йога студии;
  • Открытый кинотеатр;
  • Система “умный дом”.

Рассрочка (70/30):

20% – бронирование;

10% – спустя 60 дней после бронирования;

10% – спустя 120 дней после бронирования;

5% – спустя 240 дней после бронирования;

5% – спустя 360 дней после бронирования;

5% – спустя 450 дней после бронирования;

5% – спустя 540 дней после бронирования;

5% – спустя 720 дней после бронирования;

5% – спустя 900 дней после бронирования;

30% – во время сдачи проекта (4 кв. 2027).

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Dubai Design District – 12 минут;
  • Dubai International Airport – 16 минут;
  • Business Bay – 18 минут;
  • Dubai Hills Mall – 18 минут;
  • Burj Khalifa, Dubai Mall – 20 минут;
  • Burj Khalifa / Dubai Mall – 22 минуты;
  • Jumeirah Beach – 22 минуты;
  • Dubai Hills Golf Club – 22 минуты;
  • Al Maktoum International Airport – 22 минуты;
  • Jumeirah Golf Estate – 24 минуты;
  • Palm Jumeirah – 32 минуты.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,40 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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