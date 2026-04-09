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Резиденция STAMN ONE

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
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ID: 37943
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Промо-материалы и документы

Презентации и брошюры

google STAMN ONE Brochure.pdf

О комплексе

Перевод
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Местонахождение проекта

STAMN ONE находится в Jumeirah Garden City, в самом сердце Дубая. Это зона свободной собственности, которая недавно открыла инвестиции для всех национальностей. Он находится в первом районе Дубая, или «первом кольце», и имеет большой потенциал развития. Недалеко от центра Дубая и финансового центра DIFC STAMN ONE занимает привлекательное положение для работающих профессионалов.

Он расположен прямо напротив Музея будущего, между живописным пляжем Джумейра и небоскребами Sheikh Zayed Road (E11), недалеко от финансового центра DIFC, конференц-выставочного центра, Всемирного торгового центра, City Walk, La Mer Beach, Dubai Mall, Dubai Frame и Garden Glow. Это превосходное географическое положение дополняется удобным транспортом из близлежащего метро Дубая.

STAMN ONE имеет потрясающий вид на горизонт и множество ресторанов, культурных событий и социальных горячих точек в пределах легкой досягаемости. Зеленые пространства также в изобилии, с семейным парком Al Satwa на пороге, с выделенной детской игровой площадкой, баскетбольной площадкой и треком для бега. Jumeirah Garden City является сообществом премиум-класса в отличном месте, и по мере того, как он продолжает развиваться и привлекать новых жителей, в ближайшие годы ожидается высокая оценка капитала.

Ближайшие объекты

Транспорт: Рядом с E11 (Шейх Зайед Роуд), станция метро Emirates Towers, станция метро Satwa, автовокзал Satwa

Шопинг: City Walk, Dubai Mall, Mercato Shopping Mall, Galleria Jumeirah, Satwa Market

Образование: Jumeira Baccalaureate School, Zayed Bin Sultan Boys School, Westfield Nursery, Citizens British School, Canadian University, Al Wasl Girls School, British Berries Nursery School, Glendale School и др.

Здравоохранение: Эмиратская больница Джумейра, клиники GMC Джумейра, Иранская больница, Союзный медицинский центр, NMC Медицинский центр

Парки и мечети: парк Аль-Сатва, большая мечеть Аль-Сатва, мечеть Джума, мечеть Джумейра, мечеть Обейн бин Кааб

Достопримечательности: Музей будущего, Dubai Frame, Всемирный торговый центр, La Mer Beach, Dubai Garden Glow, Burj Khalifa, Coca-Cola Arena

Проект Введение

STAMN ONE является важной вехой в развитии первого проекта STAMN в Дубае. После более чем 30-летнего успеха в развитии знаковой недвижимости по всей Азии, STAMN привносит свой обширный опыт в один из самых захватывающих городов мира. Расположенный в Jumeirah Garden City, отличном месте всего в нескольких минутах от шума и суеты центра Дубая, STAMN ONE является городским оазисом.

Покрывая общую площадь 14 519 квадратных футов и площадь 49 472 квадратных футов, STAMN ONE будет включать в себя в общей сложности 77 единиц. На уровне земли жители и гости войдут через просторный, светлый вестибюль, где найдут 5-звездочную зону приема и охрану. Здание имеет два уровня парковки, на каждую квартиру выделяется выделенное парковочное место. Над этим будет семь просторных жилых этажей в этом жилом доме с низкой плотностью и высоким качеством.

STAMN ONE сочетает в себе современную архитектурную эстетику, оставаясь верным пустынному наследию земель Аравии. Вторя этим культурным корням, в собственности есть безмятежный сад на крыше, содержащий эксклюзивный, элегантный бассейн. Пышные садовые зоны играют в обширный бесконечный бассейн и сундек, в то время как есть специальная, отдельная детская развлекательная и игровая зона. В собственности также есть ночные пешеходные дорожки, хорошо оборудованный тренажерный зал и расслабляющая комната для йоги и медитации. Профессионалы, работающие поблизости, могут быть дома в считанные минуты, готовые расслабиться в этой мирной обстановке.

STAMN ONE стремится обеспечить комфорт и гармонию в центре города. В соответствии с генеральным планом Dubai 2040 Urban Master Plan, STAMN ONE повысит качество жизни своих жителей благодаря качеству своих резиденций и общественных пространств.

Покупатели могут выбирать из студийных, 1-спальных или 2-спальных конфигураций, все готовые к исключительно высоким стандартам. Безопасный доступ к зданию дополняется передовой системой умного дома, обеспечивающей спокойствие для жильцов. Эти высококачественные системы включают в себя «умные функции», включая дверные замки, шторы, управление освещением, кондиционирование воздуха, управление громкой музыкой с динамиками Bluetooth и голосовую активацию. Эти аспекты также могут управляться с помощью интеллектуального приложения для мобильного телефона. Другие жилые объекты в отдельных единицах включают панорамные балконы, частные бассейны и садовые дворики.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Резиденция STAMN ONE
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
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