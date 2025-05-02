Жилой комплекс Новая резиденция Aquarise с бассейном, коворкингами и панорамными видами рядом с Дубайским каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay

Погрузитесь в новый уровень роскоши с проектом Aquarise — архитектурным шедевром, который вдохновлен атмосферой Лазурного берега и воплощает в себе эстетику французской Ривьеры с ее мягкими акцентами морской палитры и безупречным стилем. Расположенный в самом сердце престижного района Business Bay, жилой комплекс стал настоящим символом современного комфорта в одном из самых динамичных уголков Дубая.
На фоне впечатляющей панорамы Дубая, здание возвышается, словно волна. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-4 спальнями. Каждая резиденция наполнена светом, а из окон открываются потрясающие виды на Дубайский канал. Каждая квартира продумана до мелочей, чтобы обеспечить своим владельцам максимальный уровень комфорта, приватности и эстетического удовольствия: открытые планировки, премиальная отделка, кухонная техника, а также частные бассейны, расположенные на террасах.
Особую изюминку комплексу придает самый крупный искусственный пляж в районе Business Bay, а инфинити-бассейн на крыше, с которого открываются захватывающие виды, дарит ощущение полета и абсолютной свободы. Спокойные сады, зоны для коворкинга и отдыха, панорамные бассейны, оздоровительные и фитнес-пространства создают гармоничную среду для тех, кто выбирает баланс между городским ритмом и внутренним спокойствием.
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.
Рассрочка: 70/30Особенности квартир
Только кухонная техникаРасположение и объекты поблизости