Жилой комплекс Новая резиденция Aquarise с бассейном, коворкингами и панорамными видами рядом с Дубайским каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay

Погрузитесь в новый уровень роскоши с проектом Aquarise — архитектурным шедевром, который вдохновлен атмосферой Лазурного берега и воплощает в себе эстетику французской Ривьеры с ее мягкими акцентами морской палитры и безупречным стилем. Расположенный в самом сердце престижного района Business Bay, жилой комплекс стал настоящим символом современного комфорта в одном из самых динамичных уголков Дубая.

На фоне впечатляющей панорамы Дубая, здание возвышается, словно волна. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-4 спальнями. Каждая резиденция наполнена светом, а из окон открываются потрясающие виды на Дубайский канал. Каждая квартира продумана до мелочей, чтобы обеспечить своим владельцам максимальный уровень комфорта, приватности и эстетического удовольствия: открытые планировки, премиальная отделка, кухонная техника, а также частные бассейны, расположенные на террасах.

Особую изюминку комплексу придает самый крупный искусственный пляж в районе Business Bay, а инфинити-бассейн на крыше, с которого открываются захватывающие виды, дарит ощущение полета и абсолютной свободы. Спокойные сады, зоны для коворкинга и отдыха, панорамные бассейны, оздоровительные и фитнес-пространства создают гармоничную среду для тех, кто выбирает баланс между городским ритмом и внутренним спокойствием.

Удобства:

Инфинити-бассейн на крыше

Фитнес-центр

Баскетбольная площадка

Сады и лаунж-зоны

Коворкинг-пространства

Детская игровая площадка

Современные лаунж-зоны и террасы

Панорамные виды на канал и центр города

Просторные террасы

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 70/30

Особенности квартир

Только кухонная техника

Бурдж Халифа и Dubai Mall - 5 минут

Дубайская опера - 5 минут

Дубайский международный финансовый центр - 10 минут

Музей будущего - 12 минут

Бурдж-аль-Араб и Джумейра-Бич - 15 минут

Международный аэропорт Дубай - 16 минут

Гольф- и яхт-клуб Дубай-Крик - 16 минут

Пальма Джумейра - 18 минут

Расположение и объекты поблизости