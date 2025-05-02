  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новая резиденция Aquarise с бассейном, коворкингами и панорамными видами рядом с Дубайским каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay

Жилой комплекс Новая резиденция Aquarise с бассейном, коворкингами и панорамными видами рядом с Дубайским каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay

Дубай, ОАЭ
от
$271,450
08.05.2025
$271,450
07.05.2025
$272,386
;
4
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25903
ID новостройки на Realting
In CRM: 2451615
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Погрузитесь в новый уровень роскоши с проектом Aquarise — архитектурным шедевром, который вдохновлен атмосферой Лазурного берега и воплощает в себе эстетику французской Ривьеры с ее мягкими акцентами морской палитры и безупречным стилем. Расположенный в самом сердце престижного района Business Bay, жилой комплекс стал настоящим символом современного комфорта в одном из самых динамичных уголков Дубая.

На фоне впечатляющей панорамы Дубая, здание возвышается, словно волна. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-4 спальнями. Каждая резиденция наполнена светом, а из окон открываются потрясающие виды на Дубайский канал. Каждая квартира продумана до мелочей, чтобы обеспечить своим владельцам максимальный уровень комфорта, приватности и эстетического удовольствия: открытые планировки, премиальная отделка, кухонная техника, а также частные бассейны, расположенные на террасах.

Особую изюминку комплексу придает самый крупный искусственный пляж в районе Business Bay, а инфинити-бассейн на крыше, с которого открываются захватывающие виды, дарит ощущение полета и абсолютной свободы. Спокойные сады, зоны для коворкинга и отдыха, панорамные бассейны, оздоровительные и фитнес-пространства создают гармоничную среду для тех, кто выбирает баланс между городским ритмом и внутренним спокойствием.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн на крыше
  • Фитнес-центр
  • Баскетбольная площадка
  • Сады и лаунж-зоны
  • Коворкинг-пространства
  • Детская игровая площадка
  • Современные лаунж-зоны и террасы
  • Панорамные виды на канал и центр города
  • Просторные террасы

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 70/30

Особенности квартир

Только кухонная техника

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа и Dubai Mall - 5 минут
  • Дубайская опера - 5 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 10 минут
  • Музей будущего - 12 минут
  • Бурдж-аль-Араб и Джумейра-Бич - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
  • Гольф- и яхт-клуб Дубай-Крик - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 18 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,03 млн
Жилой комплекс Новая резиденция Enaya Residences с бассейнами и коворкингом рядом с Дубай Марина, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$288,655
Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
$425,059
Жилой комплекс Canal Crown 2 - Altitude
Дубай, ОАЭ
от
$376,046
Жилой комплекс Hayyan
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$531,233
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Aquarise с бассейном, коворкингами и панорамными видами рядом с Дубайским каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay
Дубай, ОАЭ
от
$271,450
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Superlux Penthouse Liv Lux
Многоквартирный жилой дом Superlux Penthouse Liv Lux
Дубай, ОАЭ
от
$18,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить новейший престижный ультрароскошный пентхаус Superlux с 5 спальнями от известного застройщика Liv. В этом эксклюзивном комплексе под названием Lux расположены двухуровневые пентхаусы эксклюзивных резиденций от 2 до 5 спален, представляющие собой коллекцию резиденций премиу…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower B с бассейном и оздоровительным клубом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower B с бассейном и оздоровительным клубом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,25 млн
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает оздоровительным клубом с сауной и парной, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой и зоной отдыха, инфинити-бассейном с террасой и детским бассейном, зоной для йоги и медитации, зоной барбекю, детской…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Jadeel с бассейнами рядом с Дубай Марина, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jadeel с бассейнами рядом с Дубай Марина, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,94 млн
Предлагаются апартаменты с террасами. Резиденция располагает бассейнами, фитнес-центрами, беговыми и велосипедными дорожками, зеленой зоной, круглосуточной охраной, детской площадкой. Окончание строительства - май 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Б…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации