  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$354,205
;
8
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26417
ID новостройки на Realting
In CRM: 2461049
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Jadaf (~ 800 м)
  • Метро
    Creek (~ 700 м)

О комплексе

Binghatti Twilight —новый жилой комплекс, который воплощает собой не только современность, но и глубокую философию спокойствия и вдохновения. Проект включает в себя 228 эксклюзивных резиденций, каждая из которых предлагает просторные планировки и панорамные окна, открывающие захватывающие виды на знаменитую башню Бурдж Халифа, живописный район Dubai Creek Harbour и динамичный Business Bay. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Интерьеры выполнены из высококачественных, экологичных материалов, тщательно подобранных для достижения совершенства.

В комплексе предусмотрены современные системы “умного дома”, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность. Весь комплекс оборудован системой круглосуточного видеонаблюдения и современными системами охраны, что делает его одним из самых безопасных мест для жизни в городе. Территория комплекса включает в себя хорошо оборудованный фитнес-зал, бассейн, магазины на территории, офисные помещения, а также просторные парковочные места. Особое внимание уделено комфорту владельцев домашних животных — проект предлагает доступную среду для хозяев и их питомцев, что делает его идеальным выбором для любителей животных.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Al Jaddaf и находится вблизи ключевых достопримечательностей и транспортных узлов, таких как Dubai Mall, Dubai International Airport, а также вблизи будущих транспортных развязок, включая метрополитен. В течение всего нескольких минут вы можете попасть в центр города, на деловые встречи и культурные мероприятия.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$433,552
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе Hadley Heights с широким спектром услуг, Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$632,500
Жилой комплекс Новая резиденция Shoaq с прямым выходом на пляж и бассейном на крыше, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$627,152
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$357,885
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс и отель Dolce Vita с гольф-клубом в самом центре района Arjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$361,566
Вы просматриваете
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$354,205
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Nouran Living
Жилой комплекс Nouran Living
Абу-Даби, ОАЭ
от
$223,772
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Комфортабельные апартаменты в новом комплексе Nouran Living на острове Saadiyat Island в Абу-Даби! Апартаменты для жизни и инвестиций! Гарантированный доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2027 г. Удобства: дост…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом V1ter Object1
Многоквартирный жилой дом V1ter Object1
Дубай, ОАЭ
от
$387,299
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Идеальный баланс для комфортной жизни в Дубае. Рядом с основными достопримечательностями, но вдали от шумных туристических маршрутов. С отличным транспортным доступом на работу, но в тихом и дружелюбном районе, где можно наслаждаться жизнью. В наличии имеются квартиры с 2 и 3 спальнями. 25-э…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Albero
Жилой комплекс Albero
Дубай, ОАЭ
от
$247,311
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 15
Апартаменты с полностью оборудованной кухней и системой "умный дом"! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду. ROI – от 8.3% в $. Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды! Беспроцентная рассрочка! Комплекс Albero by ORO24 расположен в самом сердце Дубайленда, районе Лива…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации