Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ

Binghatti Twilight —новый жилой комплекс, который воплощает собой не только современность, но и глубокую философию спокойствия и вдохновения. Проект включает в себя 228 эксклюзивных резиденций, каждая из которых предлагает просторные планировки и панорамные окна, открывающие захватывающие виды на знаменитую башню Бурдж Халифа, живописный район Dubai Creek Harbour и динамичный Business Bay. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Интерьеры выполнены из высококачественных, экологичных материалов, тщательно подобранных для достижения совершенства.

В комплексе предусмотрены современные системы “умного дома”, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность. Весь комплекс оборудован системой круглосуточного видеонаблюдения и современными системами охраны, что делает его одним из самых безопасных мест для жизни в городе. Территория комплекса включает в себя хорошо оборудованный фитнес-зал, бассейн, магазины на территории, офисные помещения, а также просторные парковочные места. Особое внимание уделено комфорту владельцев домашних животных — проект предлагает доступную среду для хозяев и их питомцев, что делает его идеальным выбором для любителей животных.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Al Jaddaf и находится вблизи ключевых достопримечательностей и транспортных узлов, таких как Dubai Mall, Dubai International Airport, а также вблизи будущих транспортных развязок, включая метрополитен. В течение всего нескольких минут вы можете попасть в центр города, на деловые встречи и культурные мероприятия.