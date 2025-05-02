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  4. Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Albero с первоклассной инфраструктурой в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ

Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Albero с первоклассной инфраструктурой в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$492,535
14.04.2025
$491,194
13.04.2025
$491,482
12.04.2025
$493,317
11.04.2025
$504,464
10.04.2025
$506,520
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14
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ID: 25719
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446644
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Albero — новый жилой проект в сердце Dubai Creek Harbour, где каждый элемент продуман до мелочей, чтобы подарить вам ощущение уединения, природной гармонии и безупречного стиля. Данный проект является настоящим воплощением современного комфорта в окружении природы, панорамных видов на залив, гольф-клуб и городской пейзаж.

К приобретению доступны уютные апартаменты с 1-3 спальнями, а также просторные таунхаусы, каждый из которых выполнен в теплых природных тонах, с панорамными окнами, высокими потолками и продуманными планировками. Кухни с современной техникой и элегантной отделкой превращают кулинарные будни в настоящее удовольствие.

Особое внимание в проекте уделено благоустройству и созданию атмосферы комфорта для всей семьи. На территории вас ждут инфинити-бассейны, отдельные детские бассейны, зоны барбекю и пикников среди зелени, спортивные парки, открытые фитнес-площадки, тренажерные залы, пространства для йоги и детские игровые зоны. Тенистые парки и общие лаунж-зоны формируют дух настоящего сообщества.

Вас ждут виды, от которых захватывает дух, беспрецедентный комфорт и архитектура, вдохновленная самой природой. Это инвестиция в устойчивый образ жизни.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 80/20

  • 10% - апрель 2025
  • 10% - июнь 2025
  • 10% - январь 2026
  • 10% - июнь 2026
  • 10% - март 2027
  • 10% - ноябрь 2027
  • 10% - май 2028
  • 10% - декабрь 2028
  • 20% - сентябрь 2029
Удобства и оснащение в доме
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Тренажерный зал
  • Фитнес на свежем воздухе
  • Зоны барбекю и пикника
  • Детская игровая площадка
  • Спортивные корты
  • Беговая и велодорожки
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в одном из самых престижных районов Дубая — Dubai Creek Harbour, где соединяются современный ритм города и природная тишина. Всего в нескольких минутах — деловые кварталы, торговые центры, достопримечательности центра Дубая и международные аэропорты.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Albero с первоклассной инфраструктурой в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$492,535
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