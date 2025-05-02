Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Albero с первоклассной инфраструктурой в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ

Добро пожаловать в Albero — новый жилой проект в сердце Dubai Creek Harbour, где каждый элемент продуман до мелочей, чтобы подарить вам ощущение уединения, природной гармонии и безупречного стиля. Данный проект является настоящим воплощением современного комфорта в окружении природы, панорамных видов на залив, гольф-клуб и городской пейзаж.

К приобретению доступны уютные апартаменты с 1-3 спальнями, а также просторные таунхаусы, каждый из которых выполнен в теплых природных тонах, с панорамными окнами, высокими потолками и продуманными планировками. Кухни с современной техникой и элегантной отделкой превращают кулинарные будни в настоящее удовольствие.

Особое внимание в проекте уделено благоустройству и созданию атмосферы комфорта для всей семьи. На территории вас ждут инфинити-бассейны, отдельные детские бассейны, зоны барбекю и пикников среди зелени, спортивные парки, открытые фитнес-площадки, тренажерные залы, пространства для йоги и детские игровые зоны. Тенистые парки и общие лаунж-зоны формируют дух настоящего сообщества.

Вас ждут виды, от которых захватывает дух, беспрецедентный комфорт и архитектура, вдохновленная самой природой. Это инвестиция в устойчивый образ жизни.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 80/20

10% - апрель 2025

10% - июнь 2025

10% - январь 2026

10% - июнь 2026

10% - март 2027

10% - ноябрь 2027

10% - май 2028

10% - декабрь 2028

20% - сентябрь 2029

Бассейны для взрослых и детей

Тренажерный зал

Фитнес на свежем воздухе

Зоны барбекю и пикника

Детская игровая площадка

Спортивные корты

Беговая и велодорожки

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Проект расположен в одном из самых престижных районов Дубая — Dubai Creek Harbour, где соединяются современный ритм города и природная тишина. Всего в нескольких минутах — деловые кварталы, торговые центры, достопримечательности центра Дубая и международные аэропорты.