Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс Ghost by Binghatti с современной инфраструктурой в районе Аль Джаддаф, Дубай, ОАЭ

Ghost — жилой комплекс, который воплощает в себе архитектурное мастерство и функциональный дизайн. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция отличается просторными планировками, а интерьеры обеспечивают элегантность в каждом уголке вашего дома.

Среди многочисленных современных удобств, предлагаемых проектом, можно выделить бассейн с контролируемой температурой — идеальное место для отдыха в жаркие летние дни. Также в наличии современный и полностью оборудованный тренажерный зал, игровая комната, детская площадка, благоустроенные сады и детский сад для самых маленьких. Разработчик предлагает безопасную подземную парковку и круглосуточные услуги консьержа для вашего спокойствия и удобства.

Тренажерный зал

Медицинские центры мирового класса

Детские площадки

Парки

Бассейн

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Проживание в Аль-Джадаф означает, что вы находитесь в центре бурной жизни Дубая. Комплекс расположен над историческим заливом Дубай Крик, что делает это место идеальным сочетанием динамики и спокойствия. Близость к станции метро Аль-Джадаф обеспечивает удобный доступ к обширной сети метрополитена города, что делает поездки легкими и комфортными: