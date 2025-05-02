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  4. Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс Ghost by Binghatti с современной инфраструктурой в районе Аль Джаддаф, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс Ghost by Binghatti с современной инфраструктурой в районе Аль Джаддаф, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$306,133
14.04.2025
$304,242
13.04.2025
$304,422
12.04.2025
$305,558
11.04.2025
$312,463
10.04.2025
$313,735
09.04.2025
$315,314
08.04.2025
$315,117
06.04.2025
$315,301
05.04.2025
$312,429
04.04.2025
$316,606
03.04.2025
$320,117
02.04.2025
$319,443
01.04.2025
$318,720
30.03.2025
$342,458
29.03.2025
$345,015
28.03.2025
$346,274
27.03.2025
$345,060
26.03.2025
$344,845
25.03.2025
$343,665
24.03.2025
$342,489
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ID: 21079
ID новостройки на Realting
In CRM: 2388646
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ghost — жилой комплекс, который воплощает в себе архитектурное мастерство и функциональный дизайн. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция отличается просторными планировками, а интерьеры обеспечивают элегантность в каждом уголке вашего дома.

Среди многочисленных современных удобств, предлагаемых проектом, можно выделить бассейн с контролируемой температурой — идеальное место для отдыха в жаркие летние дни. Также в наличии современный и полностью оборудованный тренажерный зал, игровая комната, детская площадка, благоустроенные сады и детский сад для самых маленьких. Разработчик предлагает безопасную подземную парковку и круглосуточные услуги консьержа для вашего спокойствия и удобства.

Удобства и оснащение в доме
  • Тренажерный зал
  • Медицинские центры мирового класса
  • Детские площадки
  • Парки
  • Бассейн
Расположение и объекты поблизости

Проживание в Аль-Джадаф означает, что вы находитесь в центре бурной жизни Дубая. Комплекс расположен над историческим заливом Дубай Крик, что делает это место идеальным сочетанием динамики и спокойствия. Близость к станции метро Аль-Джадаф обеспечивает удобный доступ к обширной сети метрополитена города, что делает поездки легкими и комфортными:

  • Dubai Festival City Mall – 5 минут
  • Dubai Mall – 12 минут
  • Dubai Int. Airports – 15 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс Ghost by Binghatti с современной инфраструктурой в районе Аль Джаддаф, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$306,133
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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