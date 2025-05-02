  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новая резиденция Mural с инфинити-бассейном и собственным пляжем, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Mural с инфинити-бассейном и собственным пляжем, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$672,133
14.04.2025
$670,303
13.04.2025
$670,697
12.04.2025
$673,201
11.04.2025
$688,413
10.04.2025
$691,218
09.04.2025
$694,695
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25708
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446374
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

The Mural — жилой проект в престижном районе Dubai Maritime City — больше, чем просто место для жизни. Это произведение архитектурного искусства, где каждая деталь продумана с особым вниманием, а каждый элемент отражает идею гармонии между стилем, природой и комфортом.

Проект вдохновлен концепцией «искусства в движении» и воплощает в себе утонченную эстетику, современную архитектуру и безупречное качество. Просторные резиденции с 1-3 спальнями поражают продуманными планировками, панорамными окнами от пола до потолка с видами на бескрайний Персидский залив и городской пейзаж. Интерьеры выполнены с использованием премиальных материалов и технологий «умный дом», а уединенные террасы позволяют насладиться каждой минутой жизни на побережье. К приобретению также доступны дуплексы и таунхаусы.

Резиденты смогут наслаждаться инфинити-бассейнами с видом на море, роскошным спа-комплексом, современным фитнес-центром и частным пляжем. Уютные дизайнерские лаунж-зоны, вдохновленные искусством, зеленые сады и набережная с возможностью пришвартовать собственную яхту создают атмосферу исключительности и полного уединения.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Фитнес-центр
  • Частный пляж
  • Лаунж-зоны
  • Сады

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Включено: бытовая техника, ванная комната и дизайн интерьера. За исключением передвижной мебели.

Преимущества

Высокий спрос на недвижимость в прибрежной зоне, престиж локации и концептуальный подход делают проект привлекательным для инвесторов со всего мира. Здесь сочетаются стабильный рост стоимости, высокие арендные ставки и исключительная ликвидность.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря стратегическому расположению в Dubai Maritime City, вы всего в 10 минутах от центра Дубая и Бурдж-Халифы, в 15 минутах от международного аэропорта и всего в 5 минутах от Джумейра-Бич-Роуд.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$984,644
Жилой комплекс Новая резиденция ES Golf Verge с бассейном, полем для гольфа и клубным домом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$529,512
Жилой комплекс Porto Playa
Mina Al arab, ОАЭ
от
$562,967
Многоквартирный жилой дом Sankari Flagship
Дубай, ОАЭ
от
$10,07 млн
Жилой комплекс 48 Parkside
Дубай, ОАЭ
от
$294,213
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Mural с инфинити-бассейном и собственным пляжем, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$672,133
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом DG1 by DarGlobal
Многоквартирный жилой дом DG1 by DarGlobal
Дубай, ОАЭ
от
$1,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить эти сказочные и роскошные объекты недвижимости, созданные в «Utopia Residences By Pagani»; эксклюзивная коллекция резиденций, меблированных и подписанных Pagani Arte, созданных известным и уважаемым международным застройщиком «DarGlobal». Впервые в мире. Комплекс Pagani…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс STERLING
Жилой комплекс STERLING
Дубай, ОАЭ
от
$301,141
Sterling by OMNIYAT - это роскошный жилой комплекс, состоящий из 2 потрясающих башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом. С фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Ду…
Агентство
Address Property
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом PG Maison
Многоквартирный жилой дом PG Maison
Дубай, ОАЭ
от
$408,450
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Наслаждайтесь прямым доступом к оживленным торговым центрам города, нетронутым пляжам и эксклюзивным торговым и ресторанным районам. Удобства мирового класса и удобства для всей семьи, обещающие комфорт и удобство жизни для каждого поколения. Удобно расположен всего в 20 минутах от междунаро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации