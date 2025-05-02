Жилой комплекс Новая резиденция Mural с инфинити-бассейном и собственным пляжем, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

The Mural — жилой проект в престижном районе Dubai Maritime City — больше, чем просто место для жизни. Это произведение архитектурного искусства, где каждая деталь продумана с особым вниманием, а каждый элемент отражает идею гармонии между стилем, природой и комфортом.

Проект вдохновлен концепцией «искусства в движении» и воплощает в себе утонченную эстетику, современную архитектуру и безупречное качество. Просторные резиденции с 1-3 спальнями поражают продуманными планировками, панорамными окнами от пола до потолка с видами на бескрайний Персидский залив и городской пейзаж. Интерьеры выполнены с использованием премиальных материалов и технологий «умный дом», а уединенные террасы позволяют насладиться каждой минутой жизни на побережье. К приобретению также доступны дуплексы и таунхаусы.

Резиденты смогут наслаждаться инфинити-бассейнами с видом на море, роскошным спа-комплексом, современным фитнес-центром и частным пляжем. Уютные дизайнерские лаунж-зоны, вдохновленные искусством, зеленые сады и набережная с возможностью пришвартовать собственную яхту создают атмосферу исключительности и полного уединения.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Фитнес-центр

Частный пляж

Лаунж-зоны

Сады

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Включено: бытовая техника, ванная комната и дизайн интерьера. За исключением передвижной мебели.

Преимущества

Высокий спрос на недвижимость в прибрежной зоне, престиж локации и концептуальный подход делают проект привлекательным для инвесторов со всего мира. Здесь сочетаются стабильный рост стоимости, высокие арендные ставки и исключительная ликвидность.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря стратегическому расположению в Dubai Maritime City, вы всего в 10 минутах от центра Дубая и Бурдж-Халифы, в 15 минутах от международного аэропорта и всего в 5 минутах от Джумейра-Бич-Роуд.