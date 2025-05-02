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  3. Жилой комплекс Новый комплекс Oasis Palace Ostra Villas с теннисными кортами и водными аттракционами рядом с пляжами и центром города, Address Tierra, Дубай

Жилой комплекс Новый комплекс Oasis Palace Ostra Villas с теннисными кортами и водными аттракционами рядом с пляжами и центром города, Address Tierra, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$3,57 млн
14.04.2025
$3,55 млн
13.04.2025
$3,55 млн
12.04.2025
$3,57 млн
11.04.2025
$3,65 млн
10.04.2025
$3,66 млн
09.04.2025
$3,68 млн
08.04.2025
$3,68 млн
06.04.2025
$3,68 млн
05.04.2025
$3,65 млн
04.04.2025
$3,70 млн
03.04.2025
$3,74 млн
02.04.2025
$3,73 млн
01.04.2025
$3,72 млн
30.03.2025
$3,71 млн
29.03.2025
$3,74 млн
28.03.2025
$3,75 млн
27.03.2025
$3,74 млн
26.03.2025
$3,73 млн
25.03.2025
$3,72 млн
24.03.2025
$3,71 млн
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14
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25463
ID новостройки на Realting
In CRM: 2442847
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Oasis Palace Ostra Villas by Emaar — это уникальный комплекс элитных вилл, созданный для тех, кто ценит престиж, комфорт и безупречное качество жизни. Уединённый оазис в самом сердце Дубая, окружённый пышными садами и живописными водоёмами, предлагает жителям не просто жильё, а пространство для вдохновения и отдыха. Каждая резиденция спроектирована с учётом новейших архитектурных тенденций, а изысканный интерьер дополняет атмосферу уюта и элегантности.

Здесь всё продумано до мелочей: от премиальных удобств мирового уровня до гармоничного сочетания природы и урбанистической эстетики. Жители комплекса смогут наслаждаться теннисными кортами, фитнес-клубом, клубным домом и просторными прогулочными зонами. Для семей с детьми предусмотрены интерактивные игровые зоны с водными аттракционами, а любителей домашних животных порадует специальный парк для собак.

Здесь вас ждут эксклюзивные интерьеры, атмосфера спокойствия и комфорта, а также высокий уровень сервиса, который соответствует самым взыскательным вкусам. Каждое утро здесь начинается с вида на живописные ландшафты, а каждый вечер — с ощущения уюта и гармонии.

Удобства:

  • Теннисные корты
  • Фитнес-клуб
  • Клубный дом
  • Парк для собак
  • Игровая зона с водными аттракционами

Окончание строительства - 3 квартал 2029 года.

Рассрочка 80/20

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости

Уникальная локация комплекса обеспечивает легкий доступ к пляжам, ключевым достопримечательностям и центру города, создавая идеальный баланс между приватностью и динамичной городской жизнью.

  • Dubai Hills Mall - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Oasis Palace Ostra Villas с теннисными кортами и водными аттракционами рядом с пляжами и центром города, Address Tierra, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$3,57 млн
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