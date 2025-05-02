Жилой комплекс Новый комплекс Oasis Palace Ostra Villas с теннисными кортами и водными аттракционами рядом с пляжами и центром города, Address Tierra, Дубай

Oasis Palace Ostra Villas by Emaar — это уникальный комплекс элитных вилл, созданный для тех, кто ценит престиж, комфорт и безупречное качество жизни. Уединённый оазис в самом сердце Дубая, окружённый пышными садами и живописными водоёмами, предлагает жителям не просто жильё, а пространство для вдохновения и отдыха. Каждая резиденция спроектирована с учётом новейших архитектурных тенденций, а изысканный интерьер дополняет атмосферу уюта и элегантности.

Здесь всё продумано до мелочей: от премиальных удобств мирового уровня до гармоничного сочетания природы и урбанистической эстетики. Жители комплекса смогут наслаждаться теннисными кортами, фитнес-клубом, клубным домом и просторными прогулочными зонами. Для семей с детьми предусмотрены интерактивные игровые зоны с водными аттракционами, а любителей домашних животных порадует специальный парк для собак.

Здесь вас ждут эксклюзивные интерьеры, атмосфера спокойствия и комфорта, а также высокий уровень сервиса, который соответствует самым взыскательным вкусам. Каждое утро здесь начинается с вида на живописные ландшафты, а каждый вечер — с ощущения уюта и гармонии.

Удобства:

Теннисные корты

Фитнес-клуб

Клубный дом

Парк для собак

Игровая зона с водными аттракционами

Окончание строительства - 3 квартал 2029 года.

Рассрочка 80/20

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости

Уникальная локация комплекса обеспечивает легкий доступ к пляжам, ключевым достопримечательностям и центру города, создавая идеальный баланс между приватностью и динамичной городской жизнью.