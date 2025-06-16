Жилой комплекс Новый комплекс Lucky Oasis Residence с бассейном-пляжем, клубом и мини-гольфом, JVC, Дубай, ОАЭ

Lucky Oasis Residence от Lucky Aeon — ваш личный оазис роскоши и комфорта в самом сердце Дубая!

Этот уникальный жилой комплекс предлагает идеальное сочетание современного дизайна, исключительных удобств и стратегической локации. Просторные квартиры с панорамными окнами открывают впечатляющие виды на городские пейзажи, создавая атмосферу уюта и элегантности.

Каждая деталь Lucky Oasis Residence продумана до мелочей: стильные интерьеры с использованием качественных материалов, эргономичная планировка и просторные жилые зоны. Комплекс подходит как для семейного проживания, так и для выгодных инвестиций в недвижимость.

Премиальная инфраструктура включает бассейны с зоной для отдыха, современный фитнес-центр, крытые и открытые игровые площадки для детей, клубный дом и зоны для барбекю. Дополняют этот вид зеленые пространства и уютные беседки, где можно наслаждаться отдыхом с друзьями или семьей.

Особенности проекта:

Просторные апартаменты с панорамным остеклением и продуманным дизайном

Высокотехнологичные решения и качественная отделка

Развитая инфраструктура для активной и комфортной жизни

Удобства:

Бассейн-пляж

Клубный дом

Зоны для барбекю и беседки

Детские игровые зоны (внутри и на улице)

Фитнес-зал с зоной для аэробики и йоги

Рooftop-зона для вечеринок

Мини-гольф и симулятор Topgolf

Рассрочка

60% в процессе строительства, 40% после сдачи

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Особенности квартир

Полу-меблированные квартиры с полностью оборудованной кухней и европейской техникой (холодильник, морозильник, плита, духовой шкаф, вытяжка, стиральная машина)

Расположение и объекты поблизости

Благодаря выгодному расположению вы всегда будете в центре событий: рядом находятся элитные школы, торговые центры, рестораны и главные достопримечательности города. Проект идеально подходит как для личного проживания, так и для инвестиций, благодаря продуманной рассрочке и высокому потенциалу роста стоимости недвижимости в этом районе.