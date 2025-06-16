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Жилой комплекс Новый комплекс Lucky Oasis Residence с бассейном-пляжем, клубом и мини-гольфом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$289,054
10.07.2025
$289,054
09.07.2025
$288,583
08.07.2025
$287,715
06.07.2025
$287,727
05.07.2025
$288,195
04.07.2025
$287,039
03.07.2025
$287,363
02.07.2025
$287,507
01.07.2025
$289,237
29.06.2025
$289,195
28.06.2025
$289,718
27.06.2025
$289,939
26.06.2025
$291,492
25.06.2025
$292,436
24.06.2025
$294,938
22.06.2025
$294,130
21.06.2025
$294,414
20.06.2025
$295,905
19.06.2025
$294,850
18.06.2025
$293,362
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5
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23238
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415748
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Lucky Oasis Residence от Lucky Aeon — ваш личный оазис роскоши и комфорта в самом сердце Дубая!

Этот уникальный жилой комплекс предлагает идеальное сочетание современного дизайна, исключительных удобств и стратегической локации. Просторные квартиры с панорамными окнами открывают впечатляющие виды на городские пейзажи, создавая атмосферу уюта и элегантности.

Каждая деталь Lucky Oasis Residence продумана до мелочей: стильные интерьеры с использованием качественных материалов, эргономичная планировка и просторные жилые зоны. Комплекс подходит как для семейного проживания, так и для выгодных инвестиций в недвижимость.

Премиальная инфраструктура включает бассейны с зоной для отдыха, современный фитнес-центр, крытые и открытые игровые площадки для детей, клубный дом и зоны для барбекю. Дополняют этот вид зеленые пространства и уютные беседки, где можно наслаждаться отдыхом с друзьями или семьей.

Особенности проекта:

  • Просторные апартаменты с панорамным остеклением и продуманным дизайном
  • Высокотехнологичные решения и качественная отделка
  • Развитая инфраструктура для активной и комфортной жизни

Удобства:

  • Бассейн-пляж
  • Клубный дом
  • Зоны для барбекю и беседки
  • Детские игровые зоны (внутри и на улице)
  • Фитнес-зал с зоной для аэробики и йоги
  • Рooftop-зона для вечеринок
  • Мини-гольф и симулятор Topgolf

Рассрочка

60% в процессе строительства, 40% после сдачи

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Особенности квартир

Полу-меблированные квартиры с полностью оборудованной кухней и европейской техникой (холодильник, морозильник, плита, духовой шкаф, вытяжка, стиральная машина)

Расположение и объекты поблизости

Благодаря выгодному расположению вы всегда будете в центре событий: рядом находятся элитные школы, торговые центры, рестораны и главные достопримечательности города. Проект идеально подходит как для личного проживания, так и для инвестиций, благодаря продуманной рассрочке и высокому потенциалу роста стоимости недвижимости в этом районе.

  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Mall of the Emirates - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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