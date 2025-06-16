Жилой комплекс Новый комплекс Lucky Oasis Residence с бассейном-пляжем, клубом и мини-гольфом, JVC, Дубай, ОАЭ

Lucky Oasis Residence от Lucky Aeon — ваш личный оазис роскоши и комфорта в самом сердце Дубая!
Этот уникальный жилой комплекс предлагает идеальное сочетание современного дизайна, исключительных удобств и стратегической локации. Просторные квартиры с панорамными окнами открывают впечатляющие виды на городские пейзажи, создавая атмосферу уюта и элегантности.
Каждая деталь Lucky Oasis Residence продумана до мелочей: стильные интерьеры с использованием качественных материалов, эргономичная планировка и просторные жилые зоны. Комплекс подходит как для семейного проживания, так и для выгодных инвестиций в недвижимость.
Премиальная инфраструктура включает бассейны с зоной для отдыха, современный фитнес-центр, крытые и открытые игровые площадки для детей, клубный дом и зоны для барбекю. Дополняют этот вид зеленые пространства и уютные беседки, где можно наслаждаться отдыхом с друзьями или семьей.
Особенности проекта:
Удобства:
Рассрочка
60% в процессе строительства, 40% после сдачи
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.Особенности квартир
Полу-меблированные квартиры с полностью оборудованной кухней и европейской техникой (холодильник, морозильник, плита, духовой шкаф, вытяжка, стиральная машина)Расположение и объекты поблизости
Благодаря выгодному расположению вы всегда будете в центре событий: рядом находятся элитные школы, торговые центры, рестораны и главные достопримечательности города. Проект идеально подходит как для личного проживания, так и для инвестиций, благодаря продуманной рассрочке и высокому потенциалу роста стоимости недвижимости в этом районе.