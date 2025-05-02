Жилой комплекс Новая высотная резиденция Me Do Re 2 с бассейнами рядом с гольф-клубом и британской школой, в районе JLT, Дубай, ОАЭ

Me Do Re 2 — жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце живописного района JLT в Дубае. Эта 41-этажная башня предлагает великолепные дизайнерские студии, а также апартаменты с 1-2 спальнями.
Дизайнерские интерьеры подчеркивают гармонию утонченности и функциональности. Уютные кухни оснащены первоклассной техникой и системой «умный дом», а спальни оборудованы встроенными шкафами. Бонусом являются жилье с комнатой для горничной и приватными балконами, откуда открывается потрясающий вид на прекрасные озера JLT.
Здесь вы найдете симулятор гольфа, бассейн, зоны для бильярда и настольного тенниса, а также современные тренажерные залы и сауны. Высокие стандарты жилья поддерживаются интеллектуальными технологиями, такими как системы видеонаблюдения от Legrand, контроль доступа от KONE, бесконтактные системы и адаптивное освещение.Удобства и оснащение в доме
Различные варианты рассрочки:
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Вариант 2:
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Вариант 4:
Инфраструктура включает в себя изобилие торговых центров, ресторанов, кафе, образовательных учреждений и медицинских учреждений, а также прекрасные озера и зеленые зоны, создающие уютную атмосферу для жилья и инвестиций.Расположение и объекты поблизости
Район Jumeirah Lake Towers обеспечивает удобный доступ к основным транспортным артериям и общественному транспорту, включая станцию метро Дубая. Всего в нескольких минутах пути находятся знаменитые и значимые места: