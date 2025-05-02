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  3. Жилой комплекс Новая высотная резиденция Me Do Re 2 с бассейнами рядом с гольф-клубом и британской школой, в районе JLT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция Me Do Re 2 с бассейнами рядом с гольф-клубом и британской школой, в районе JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$560,020
14.04.2025
$557,568
13.04.2025
$557,894
12.04.2025
$559,979
11.04.2025
$572,631
10.04.2025
$574,965
09.04.2025
$577,857
08.04.2025
$577,496
06.04.2025
$577,833
05.04.2025
$572,570
04.04.2025
$580,224
03.04.2025
$586,658
02.04.2025
$585,423
01.04.2025
$584,099
30.03.2025
$582,302
29.03.2025
$586,657
28.03.2025
$588,799
27.03.2025
$586,736
26.03.2025
$586,369
25.03.2025
$584,366
24.03.2025
$582,388
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20865
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386100
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 600 м)

О комплексе

Me Do Re 2 — жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце живописного района JLT в Дубае. Эта 41-этажная башня предлагает великолепные дизайнерские студии, а также апартаменты с 1-2 спальнями.

Дизайнерские интерьеры подчеркивают гармонию утонченности и функциональности. Уютные кухни оснащены первоклассной техникой и системой «умный дом», а спальни оборудованы встроенными шкафами. Бонусом являются жилье с комнатой для горничной и приватными балконами, откуда открывается потрясающий вид на прекрасные озера JLT.

Здесь вы найдете симулятор гольфа, бассейн, зоны для бильярда и настольного тенниса, а также современные тренажерные залы и сауны. Высокие стандарты жилья поддерживаются интеллектуальными технологиями, такими как системы видеонаблюдения от Legrand, контроль доступа от KONE, бесконтактные системы и адаптивное освещение.

Удобства и оснащение в доме
  • Симулятор гольфа
  • Бассейны для детей и взрослых
  • Джакузи, сауна и парная
  • Детская игровая площадка
  • Тренажерный зал
  • Помещение для йоги
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Круглосуточная охрана
  • Современные, быстры лифты
  • Зарядная станция для электромобилей
  • Комната для молитв
Преимущества

Различные варианты рассрочки:

Вариант 1:

  • 20% - при бронировании
  • 20% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)
  • 60% - в рассрочку на 1 год после сдачи (ежемесячно или ежеквартально)

Вариант 2:

  • 20% - при бронировании
  • 20% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)
  • 60% - в течение 2-х лет в рассрочку после сдачи (ежемесячно или ежеквартально)

Вариант 3:

  • 20% - при бронировании
  • 30% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)
  • 50% - в течение 3-х лет в рассрочку после сдачи (ежемесячно или ежеквартально)

Вариант 4:

  • 20% - при бронировании
  • 40% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)
  • 40% - в течение 4 лет в рассрочку после сдачи (ежемесячно или ежеквартально)
Инфраструктура

Инфраструктура включает в себя изобилие торговых центров, ресторанов, кафе, образовательных учреждений и медицинских учреждений, а также прекрасные озера и зеленые зоны, создающие уютную атмосферу для жилья и инвестиций.

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Lake Towers обеспечивает удобный доступ к основным транспортным артериям и общественному транспорту, включая станцию метро Дубая. Всего в нескольких минутах пути находятся знаменитые и значимые места:

  • Palm Jumeirah – 9 минут
  • Dubai Marina Mall – 10 минут
  • Marina Walk – 10 минут
  • Emirates Golf Club – 10 минут
  • Burj Khalifa – 19 минут
  • Al Maktoum Int'l Airport – 23 минуты
  • Dubai Int'l Airport – 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Me Do Re 2 с бассейнами рядом с гольф-клубом и британской школой, в районе JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$560,020
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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