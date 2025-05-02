Жилой комплекс Новая высотная резиденция Me Do Re 2 с бассейнами рядом с гольф-клубом и британской школой, в районе JLT, Дубай, ОАЭ

Me Do Re 2 — жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце живописного района JLT в Дубае. Эта 41-этажная башня предлагает великолепные дизайнерские студии, а также апартаменты с 1-2 спальнями.

Дизайнерские интерьеры подчеркивают гармонию утонченности и функциональности. Уютные кухни оснащены первоклассной техникой и системой «умный дом», а спальни оборудованы встроенными шкафами. Бонусом являются жилье с комнатой для горничной и приватными балконами, откуда открывается потрясающий вид на прекрасные озера JLT.

Здесь вы найдете симулятор гольфа, бассейн, зоны для бильярда и настольного тенниса, а также современные тренажерные залы и сауны. Высокие стандарты жилья поддерживаются интеллектуальными технологиями, такими как системы видеонаблюдения от Legrand, контроль доступа от KONE, бесконтактные системы и адаптивное освещение.

Симулятор гольфа

Бассейны для детей и взрослых

Джакузи, сауна и парная

Детская игровая площадка

Тренажерный зал

Помещение для йоги

Бильярд

Настольный теннис

Бесплатный Wi-Fi

Круглосуточная охрана

Современные, быстры лифты

Зарядная станция для электромобилей

Комната для молитв

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Различные варианты рассрочки:

Вариант 1:

20% - при бронировании

20% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)

60% - в рассрочку на 1 год после сдачи (ежемесячно или ежеквартально)

Вариант 2:

20% - при бронировании

20% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)

60% - в течение 2-х лет в рассрочку после сдачи (ежемесячно или ежеквартально)

Вариант 3:

20% - при бронировании

30% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)

50% - в течение 3-х лет в рассрочку после сдачи (ежемесячно или ежеквартально)

Вариант 4:

20% - при бронировании

40% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)

40% - в течение 4 лет в рассрочку после сдачи (ежемесячно или ежеквартально)

Инфраструктура

Инфраструктура включает в себя изобилие торговых центров, ресторанов, кафе, образовательных учреждений и медицинских учреждений, а также прекрасные озера и зеленые зоны, создающие уютную атмосферу для жилья и инвестиций.

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Lake Towers обеспечивает удобный доступ к основным транспортным артериям и общественному транспорту, включая станцию метро Дубая. Всего в нескольких минутах пути находятся знаменитые и значимые места: