Жилой комплекс Новая резиденция Reef 998 с бассейном, парками и тренажерным залом, DLRC, Дубай, ОАЭ

Reef 998 — современный жилой комплекс от застройщика Reef Development, расположенный в динамично развивающемся районе Dubai Land Residential Complex. Это спокойное, но активно развивающееся сообщество, которое становится всё более популярным среди семей, инвесторов и тех, кто ищет баланс между городской жизнью и природной средой.

Проект представляет собой элегантную 25-этажную башню с тщательно продуманными планировками: студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Во всех квартирах — кухни с техникой европейских брендов (включая Bosch или его аналог), просторные жилые зоны и доступ к зелёным паркам, бассейну, современному тренажерному залу, беговым и велодорожкам. Всё это создаёт атмосферу уюта, стиля и практичности.

Reef 998 — это не просто жилье, это отличный выбор для жизни и инвестиций. Стартовые цены и гибкий план рассрочки делают проект доступным, а продуманная инфраструктура обещает высокий спрос на аренду.

Удобства:

Бассейн

Детская площадка

Беговые и велодорожки

Зеленые парки

Полностью оборудованный тренажерный зал

24/7 охрана и консьерж

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка

20% — первый взнос

50% — по 1% в месяц в течение 3 лет

30% — после сдачи, на 30 месяцев

Особенности квартир

Кухня с техникой Bosch или аналогичной (вкл. стиральную машину, холодильник, плиту, духовой шкаф, микроволновку. Посудомоечная машина во всех юнитах, кроме студий)

Расположение и объекты поблизости

5 минут до:

⁠IMG Worlds of Adventure

Global Village

Academic City

10–15 минут до:

Dubai Safari Park

⁠Meydan Racecourse

⁠Dubai Outlet Mall

Business Bay

Downtown Dubai

20–25 минут до: