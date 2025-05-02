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Жилой комплекс Новая резиденция Reef 998 с бассейном, парками и тренажерным залом, DLRC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$188,888
08.05.2025
$188,888
07.05.2025
$189,540
;
2
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ID: 25907
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In CRM: 2448876
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Reef 998 — современный жилой комплекс от застройщика Reef Development, расположенный в динамично развивающемся районе Dubai Land Residential Complex. Это спокойное, но активно развивающееся сообщество, которое становится всё более популярным среди семей, инвесторов и тех, кто ищет баланс между городской жизнью и природной средой.

Проект представляет собой элегантную 25-этажную башню с тщательно продуманными планировками: студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Во всех квартирах — кухни с техникой европейских брендов (включая Bosch или его аналог), просторные жилые зоны и доступ к зелёным паркам, бассейну, современному тренажерному залу, беговым и велодорожкам. Всё это создаёт атмосферу уюта, стиля и практичности.

Reef 998 — это не просто жилье, это отличный выбор для жизни и инвестиций. Стартовые цены и гибкий план рассрочки делают проект доступным, а продуманная инфраструктура обещает высокий спрос на аренду.

Удобства:

  • Бассейн
  • Детская площадка
  • Беговые и велодорожки
  • Зеленые парки
  • Полностью оборудованный тренажерный зал
  • 24/7 охрана и консьерж

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка

20% — первый взнос

50% — по 1% в месяц в течение 3 лет

30% — после сдачи, на 30 месяцев

Особенности квартир

Кухня с техникой Bosch или аналогичной (вкл. стиральную машину, холодильник, плиту, духовой шкаф, микроволновку. Посудомоечная машина во всех юнитах, кроме студий)

Расположение и объекты поблизости

5 минут до:

  • ⁠IMG Worlds of Adventure
  • Global Village
  • Academic City

10–15 минут до:

  • Dubai Safari Park
  • ⁠Meydan Racecourse
  • ⁠Dubai Outlet Mall
  • Business Bay
  • Downtown Dubai

20–25 минут до:

  • Международный аэропорт Дубай
  • The Dubai Mall
  • Palm Jumeirah
  • Dubai Marina
  • Mall of the Emirates

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Reef 998 с бассейном, парками и тренажерным залом, DLRC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$188,888
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