Жилой комплекс Эксклюзивные резиденции в новом комплексе Barari Heights с инфинити-бассейном, спа-зонами и детскими площадками, Majan, Дубай, ОАЭ

Barari Heights — новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Majan. Этот проект предлагает уникальное сочетание уединенности и городской доступности. Ваша новая резиденция окажется в шаге от изысканных ресторанов, культурных достопримечательностей и торговых центров и при этом подарит тишину и приватность в окружении пышной зелени и изысканной архитектуры.
От стильных студий до просторных двухуровневых резиденций с четырьмя спальнями — здесь каждая квартира словно произведение искусства. Интерьеры сочетают современные решения с тёплой элегантностью. Именно здесь роскошь становится частью повседневности. В каждой резиденции предусмотрен собственный бассейн. Панорамные окна наполняют комнаты естественным светом, а умные планировки и технологии создают идеальный баланс стиля и комфорта.
Это не просто комплекс, а тщательно продуманная экосистема. Представьте себе утро, которое начинается с прогулки по тенистым аллеям или с занятия йогой в специально отведенной зоне в окружении природы. Днём вас ждут тренировки в современном фитнес-центре, заплыв в инфинити-бассейне с видом на город, или отдых в спа. А вечером — кино под открытым небом. Для самых маленьких предусмотрены детский бассейн, безопасные игровые площадки и даже центр дневного ухода, где малыши смогут весело и с пользой провести время, пока родители наслаждаются моментами отдыха или работают.
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.
Рассрочка: план рассрочки на 8 лет (20/80)Особенности квартир
Частично меблированные апартаментыРасположение и объекты поблизости