Жилой комплекс Высотная резиденция Vento Tower с бассейном и коворкингом в центре Дубая, Business Bay, ОАЭ

Расположенный в динамичном Business Bay, проект Vento Tower возвышается в самом сердце города. Встречайте утро, наполненное возможностями, и ночь, полную энергии.
К приобретению доступны студии и квартиры с 1-2 спальнями. Окунитесь в роскошь благодаря дизайну интерьеров, где каждая деталь продумана до мелочей.
Комплекс предоставляет доступ к бассейну, сауне и фитнес-центру.Удобства и оснащение в доме
Рассрочка 30/70:
Благодаря удачному расположению комплекса в самом сердце Дубая, вся инфраструктура находится рядом. А именно: