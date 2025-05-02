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  4. Жилой комплекс Высотная резиденция Vento Tower с бассейном и коворкингом в центре Дубая, Business Bay, ОАЭ

Жилой комплекс Высотная резиденция Vento Tower с бассейном и коворкингом в центре Дубая, Business Bay, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,68 млн
;
10
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 16129
ID новостройки на Realting
In CRM: 2362330
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Расположенный в динамичном Business Bay, проект Vento Tower возвышается в самом сердце города. Встречайте утро, наполненное возможностями, и ночь, полную энергии.

К приобретению доступны студии и квартиры с 1-2 спальнями. Окунитесь в роскошь благодаря дизайну интерьеров, где каждая деталь продумана до мелочей.

Комплекс предоставляет доступ к бассейну, сауне и фитнес-центру.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника ("умный" холодильник, посудомоечная машина, кухонное оборудование)
  • Система "умный дом"
Преимущества

Рассрочка 30/70:

  • 20% – при бронировании;
  • 5% – через 6 месяцев после бронирования;
  • 5% – через 9 месяцев после бронирования;
  • 70% – после сдачи проекта 4 кв. 2025.
Расположение и объекты поблизости

Благодаря удачному расположению комплекса в самом сердце Дубая, вся инфраструктура находится рядом. А именно:

  • Бурдж Халифа - 11 минут
  • Дубайский канал - 2 минуты
  • Дубайский международный финансовый центр - 12 минут
  • Дубай Молл - 8 минут
  • Станция метро - 7 минут
  • Дубайская опера - 8 минут
  • Джумейра-Бич - 10 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Высотная резиденция Vento Tower с бассейном и коворкингом в центре Дубая, Business Bay, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,68 млн
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