Жилой комплекс Высотная резиденция Vento Tower с бассейном и коворкингом в центре Дубая, Business Bay, ОАЭ

Расположенный в динамичном Business Bay, проект Vento Tower возвышается в самом сердце города. Встречайте утро, наполненное возможностями, и ночь, полную энергии.

К приобретению доступны студии и квартиры с 1-2 спальнями. Окунитесь в роскошь благодаря дизайну интерьеров, где каждая деталь продумана до мелочей.

Комплекс предоставляет доступ к бассейну, сауне и фитнес-центру.

Кухонная бытовая техника ("умный" холодильник, посудомоечная машина, кухонное оборудование)

Система "умный дом"

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка 30/70:

20% – при бронировании;

5% – через 6 месяцев после бронирования;

5% – через 9 месяцев после бронирования;

70% – после сдачи проекта 4 кв. 2025.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря удачному расположению комплекса в самом сердце Дубая, вся инфраструктура находится рядом. А именно: