Жилой комплекс Новая высотная резиденция Q Gardens Aliya с бассейнами и бизнес-залом, JVC, Дубай, ОАЭ

Q Gardens Aliya - новый жилой комплекс от компании AYS Developers. Откройте для себя новый уровень жизни в Jumeirah Village Circle. Оцените просторные, светлые апартаменты с современным дизайном и отделкой премиум-класса. К приобретению предлагается широкий выбор квартир-студий и апартаментов премиум класса с 1 спальней. Наслаждайтесь множеством мест для отдыха, в том числе бассейном на крыше и полностью оборудованным тренажерным залом. Окружающая территория обладает развитой социальной и бытовой инфраструктурой.

Резиденция располагает сауной и парной, бассейном на крыше, детской площадкой и игровой комнатой, зоной барбекю и зоной отдыха в саду, бизнес-залом и коворкингами и переговорными комнатами, баром и панорамным видом на город, кинотеатром, тренажерным залом, круглосуточным консьерж-сервисом, инфинити-бассейном с подогревом и водопадом, двумя джакузи на открытом воздухе, зонами для йоги и медитации, беговой дорожкой.

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Итальянская кухонная мебель

Высокие потолки

Панорамные окна

Бытовая техника Siemens

Дубай Марина - 8 минут

Mall of the Emirates - 12 минут

Пальма Джумейра - 15 минут

Бурдж Халифа - 8 минут

Международный аэропорт Дубай - 8 минут

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