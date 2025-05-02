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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Q Gardens Aliya с бассейнами и бизнес-залом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$262,540
14.04.2025
$261,390
13.04.2025
$261,544
12.04.2025
$262,518
11.04.2025
$268,452
10.04.2025
$269,546
09.04.2025
$270,898
08.04.2025
$270,731
06.04.2025
$270,890
05.04.2025
$268,423
04.04.2025
$272,008
03.04.2025
$275,025
02.04.2025
$274,447
01.04.2025
$273,825
30.03.2025
$272,987
29.03.2025
$275,026
28.03.2025
$276,029
27.03.2025
$275,062
26.03.2025
$274,890
25.03.2025
$273,950
24.03.2025
$273,013
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19675
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371756
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Q Gardens Aliya - новый жилой комплекс от компании AYS Developers. Откройте для себя новый уровень жизни в Jumeirah Village Circle. Оцените просторные, светлые апартаменты с современным дизайном и отделкой премиум-класса. К приобретению предлагается широкий выбор квартир-студий и апартаментов премиум класса с 1 спальней. Наслаждайтесь множеством мест для отдыха, в том числе бассейном на крыше и полностью оборудованным тренажерным залом. Окружающая территория обладает развитой социальной и бытовой инфраструктурой.

Резиденция располагает сауной и парной, бассейном на крыше, детской площадкой и игровой комнатой, зоной барбекю и зоной отдыха в саду, бизнес-залом и коворкингами и переговорными комнатами, баром и панорамным видом на город, кинотеатром, тренажерным залом, круглосуточным консьерж-сервисом, инфинити-бассейном с подогревом и водопадом, двумя джакузи на открытом воздухе, зонами для йоги и медитации, беговой дорожкой.

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Итальянская кухонная мебель
  • Высокие потолки
  • Панорамные окна
  • Бытовая техника Siemens
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 8 минут
  • Mall of the Emirates - 12 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 8 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 8 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Q Gardens Aliya с бассейнами и бизнес-залом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$262,540
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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