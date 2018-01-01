Апартаменты в новом комплексе 25H Heimat в Downtown! Апартаменты для жизни и инвестиций (ROI - 6,2% в $)! Полностью меблированная кухня! Шикарный вид на Бурдж-Халифа! Рассрочка 0%! Предоставим каталог инвестора!
Срок сдачи - 2 кв. 2027 г.
Удобства: тренажерные залы в помещении и на открытом воздухе, павильон для йоги на крыше, музыкальная комната и студия для записи подкастов, зона барбекю, крытый кинотеатр, коворкинг, площадка для игры в падел-теннис, столы для настольного тенниса, мини-гольф, большие шахматы, бассейн и многое другое.
Расположение:
Комплекс 25H Heimat располагается в эксклюзивном районе Downtown Dubai, в самом центре эмирата.
5–15 минут - Dubai Mall, Burj Khalifa, DIFC, City Walk.
20–30 минут - Dubai Marina, Palm Jumeirah, Международный аэропорт Дубая (DXB).
План оплаты:
20% - первоначальный взнос
40% на стадии строительства
40 - при завершении
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