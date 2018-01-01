25H Heimat

Дубай, ОАЭ

Откройте для себя единственную в своем роде жилую башню, спроектированную для фитнеса и активного образа жизни. Volta от Damac Properties раздвигает границы роскоши и всего, что вы считали возможным. ⠀ Главной особенностью проекта является ориентация на здоровый образ жизни и хорошее самочувствие. Будущие жильцы смогут заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, плавать в бассейне и медитировать в комфортных условиях. Покупка недвижимости в Volta позволит будущим жильцам насладиться захватывающим видом на панораму Дубая, оказаться в эпицентре городской жизни с ее безграничными возможностями и впечатлениями. ⠀ Жильцам предоставляются удобства премиум-класса: Беговая дорожка Аква-тренажерный зал Скай йога Встроенные стены спортзала Небесный бассейн Боксерская зона Батутный парк СПА-терапия и многое другое ⠀ Проект Volta расположен на улице Sheikh Zayed Road в центре Дубая. Создателем проекта является эмиратская компания DAMAC Properties, известная по проектам DAMAC Lagoons, DAMAC Bay by Cavalli и Elegance Tower. Volta - идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться гармоничной жизнью в самом сердце Дубая. ⠀ Сдача: 2028 г. Рассрочка с удобным планом платежей на 5 лет. ⠀