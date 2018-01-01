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25H Heimat

Дубай, ОАЭ
от
€553,832
;
15
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О комплексе

Апартаменты в новом комплексе 25H Heimat в Downtown! Апартаменты для жизни и инвестиций (ROI - 6,2% в $)! Полностью меблированная кухня! Шикарный вид на Бурдж-Халифа! Рассрочка 0%! Предоставим каталог инвестора!

Срок сдачи - 2 кв. 2027 г.

Удобства: тренажерные залы в помещении и на открытом воздухе, павильон для йоги на крыше, музыкальная комната и студия для записи подкастов, зона барбекю, крытый кинотеатр, коворкинг, площадка для игры в падел-теннис, столы для настольного тенниса, мини-гольф, большие шахматы, бассейн и многое другое.

Расположение:
Комплекс 25H Heimat располагается в эксклюзивном районе Downtown Dubai, в самом центре эмирата.
5–15 минут - Dubai Mall, Burj Khalifa, DIFC, City Walk.
20–30 минут - Dubai Marina, Palm Jumeirah, Международный аэропорт Дубая (DXB).

План оплаты:
20% - первоначальный взнос
40% на стадии строительства
40 - при завершении

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
73
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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