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Red Square Tiger

Дубай, ОАЭ
от
€132,015
;
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О комплексе

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
34-этажное жилое чудо является одним из проектов Tiger Properties' премьерные проекты
Треугольник Джумейра-Виллидж (JVT). Благодаря гибкому плану платежей и уникальным инвестициям
возможность: башни-близнецы на Красной площади позволят вам получить прибыль от уникального бизнеса
инвестиции. Совершите виртуальную экскурсию по этой башне, чтобы увидеть ее и решить,
ищете уникальный жизненный опыт или выгодную инвестицию в Дубае.
Студия
414 (Башня А/Б)
Одна спальня
302 (Башня А/Б)
Две спальни
120 (Башня А/Б)
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО!
Теннис и баскетбол
Открытый бассейн
Детская игровая площадка
Беговая и пешеходная дорожка
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ и усилитель; Оздоровительный клуб
Зона для барбекю

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Red Square Tiger

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Red Square Tiger
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от
€132,015
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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