Red Square Tiger

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
34-этажное жилое чудо является одним из проектов Tiger Properties' премьерные проекты
Треугольник Джумейра-Виллидж (JVT). Благодаря гибкому плану платежей и уникальным инвестициям
возможность: башни-близнецы на Красной площади позволят вам получить прибыль от уникального бизнеса
инвестиции. Совершите виртуальную экскурсию по этой башне, чтобы увидеть ее и решить,
ищете уникальный жизненный опыт или выгодную инвестицию в Дубае.
Студия
414 (Башня А/Б)
Одна спальня
302 (Башня А/Б)
Две спальни
120 (Башня А/Б)
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО!
Теннис и баскетбол
Открытый бассейн
Детская игровая площадка
Беговая и пешеходная дорожка
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ и усилитель; Оздоровительный клуб
Зона для барбекю