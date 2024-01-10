Red Square Tiger

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную студию, расположенную в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Development Основные моменты; Рядом со многими известными достопримечательностями и достопримечательностями Роскошные апартаменты с частным бассейном Ограниченная коллекция из 348 единиц в разработке 14-этажный фасад с обслуживанием на уровне земли и подиума Бассейн для отдыха, пейзажный бассейн на крыше и зеленые парки Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 380 кв. Открытая кухня Частный бассейн Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Бассейн 24/7 Безопасность Фитнес-центр Зеленое окружение Медицинский центр Детская игровая площадка Многоцелевой зал Досуг и Парк Ресторан и Кафе Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Игровые площадки Столовая и розничная торговля Зона йоги и медитации Спортивные сооружения Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284