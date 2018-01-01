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  3. Элитная резиденция Ritz Carlton Residences от Mag Lifestyle с садами и причалом недалеко от Бурдж Халифа, Dubai Creek, Дубай, ОАЭ

Элитная резиденция Ritz Carlton Residences от Mag Lifestyle с садами и причалом недалеко от Бурдж Халифа, Dubai Creek, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€16,05 млн
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13
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты и пентхаусы. Каждая квартира имеет парковочные места и живописный вид.

Резиденция состоит из 12 вилл и 48 квартир и располагает гаванью для яхт (до 120 футов), спа-центром, отелем, парковкой, ухоженными садами и беседками, бассейнами и водопадами, кинотеатром, залом для мероприятий, тренажерным залом, студиями йоги и пилатеса, рестораном, зонами отдыха.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Оплата
  • 5% - бронирование
  • 15% - подписание договора купли-продажи
  • 20% - 180 дней после подписания договора купли-продажи
  • 60% - после окончания строительства
Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (Gaggenau, Miele Professional, Sub-zero & Wolf)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу бухты Дубай Крик.

  • Порт Дубай Крик - 10 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Международный аэропорта Дубая - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитная резиденция Ritz Carlton Residences от Mag Lifestyle с садами и причалом недалеко от Бурдж Халифа, Dubai Creek, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€16,05 млн
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Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
THE EDGE — новый комплекс, который станет достойным дополнением коллекции элитной недвижимости в Business Bay. Застройщиком выступает компания Select Group. Среди разработок девелопера множество коммерческих и многофункциональных проектов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании и других государствах Европы. Планируется, что анонсированный жилой комплекс пополнит портфолио компании в 2026 году. Проект THE EDGE включает в себя две башни и просторный подиум с премиальными удобствами и развлечениями площадью более 5,600 кв. м. Здания отличаются особой современной архитектурой и ярким дизайном. Стратегическое расположение комплекса позволит жителям наслаждаться видами на Burj Khalifa, Dubai Canal и Business Bay. Коллекция недвижимости в THE EDGE представлена апартаментами с 1 и 2 спальнями площадью от 53 кв. м до 102 кв. м. Недвижимость различной конфигурации дополнена собственным балконом, встроенными шкафами и отдельными ванными комнатами. Концепция комплекса заключается в создании пространства для «умного релакса» будущих жителей. Высококлассный дизайн интерьеров будет выполнен в современном эклектичном стиле с использованием смелых контрастных цветов и брендовых деталей. По информации застройщика, на первый квартал 2023-го приобрести апартаменты с одной спальней в комплексе THE EDGE можно по цене от AED 1,108,000 (USD 302,000). Стоимость двуспальной резиденции начинается от AED 1,860,000 (USD 506,000). Резиденты комплекса смогут воспользоваться премиальными удобствами, включая инфинити-бассейн, собственный тренажерный зал в каждой башне, зону для занятий йогой, релакс-площадку, террасу у бассейна, площадки для барбекю, джакузи, спортивные площадки, тренажеры на открытом воздухе, беговые дорожки, пространство для коворкинга и мн. др. Также жителям комплекса будут доступны: просторный лаундж, утопленные кресла для отдыха на террасе у бассейна, корт для падел-тенниса и другие варианты удобств для роскошного отдыха. В непосредственной близости от проекта есть множество мест для отдыха и развлечений: рестораны, торговые центры, популярные достопримечательности и бутики.
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Highbury | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Highbury | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€1,70 млн
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in MBR City, known as The Highbury by Ellington. Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 2,204 Sqft Powder room Maid room Laundry area Open Kitchen Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Emergency exits Fire facilities Dining & Retail outlet Gym Swimming pool Kid’s play area Leisure & Park area Restaurant & Cafe Supermarket & Shopping area Barbeque area Green surrounding School & Institute Community Hall Sports court Fitness centre Sunken Seating Tennis & Basketball court Pet area Splash pad Outdoor games zone Hotel-like drop off area Cinema room Locations Nearby; MBR Al Maktoum City – 05 mins Downtown Dubai – 10 mins Dubai International Airport – 15 mins Jumeirah Beach – 15 mins Global Village – 20 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Rosa | Villanova
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Rosa | Villanova
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от
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Сдача в: 2023
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Вилланова, известный как La Rosa, Дубай. Основные моменты; Оборудовано с современными удобствами Часть закрытого сообщества с доступом к дружественным для пешеходов линейным частям Окруженный бассейнами, игровой и развлекательной зоной Вдали от шума и суеты города Двухэтажные таунхаусы с удобными планшетами Жизнеспособный и привлекательный план оплаты Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 1965 кв. Горничная комната Прачечная мусор оформление Порошковая комната Столовая и розничная торговля тренажерный зал Медицинский центр Досуг и Парк Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Кулак для плавания Район барбекю сад мечеть Школа и Институт Велоспорт, Бег и Бег трусцой Зеленый Окружающий Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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