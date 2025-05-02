Жилой комплекс Квартиры в резиденции Frank Mueller Vanguard с бассейном, зонами отдыха и коворкингом рядом с пляжами и гольф-клубом, Dubai Marina, Дубай

Архитектурное решение разработано Franck Muller, известным швейцарским брендом с более чем 30-летней историей. Бренд специализируется на часах и активно расширяет своё влияние в сфере дизайна интерьеров.
Проект представляет собой жилой комплекс с современным дизайном и множеством удобств, расположенный в динамично развивающемся районе с удобным доступом к основным объектам инфраструктуры города.
Удобства:
Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.
Рассрочка
30% во время строительства | 70% по завершении строительстваУдобства и оснащение в доме
Кухонная техника — Teka/Siemens
розетки и выключатели — LeGrandРасположение и объекты поблизости
Проект Vanguard Residences расположен в районе Дубай Марина, одном из ключевых прибрежных районов Дубая. Район протяженностью более 3 км вдоль Аравийского залива, включает в себя жилые небоскребы, рестораны и магазины, а также торгово-развлекательный центр Marina Mall. В непосредственной близости от комплекса находятся: