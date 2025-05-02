Жилой комплекс Квартиры в резиденции Frank Mueller Vanguard с бассейном, зонами отдыха и коворкингом рядом с пляжами и гольф-клубом, Dubai Marina, Дубай

Архитектурное решение разработано Franck Muller, известным швейцарским брендом с более чем 30-летней историей. Бренд специализируется на часах и активно расширяет своё влияние в сфере дизайна интерьеров.

Проект представляет собой жилой комплекс с современным дизайном и множеством удобств, расположенный в динамично развивающемся районе с удобным доступом к основным объектам инфраструктуры города.

Удобства:

Бассейн

Беговая дорожка

Теннисный корт

Сад дзен

Детская игровая площадка

Зона отдыха

Крытая зона отдыха

Тренажерный зал

Сауна

Парная

Пространство для совместной работы

Лаунж Franck Muller

Комната дзен

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка

30% во время строительства | 70% по завершении строительства

Удобства и оснащение в доме

Кухонная техника — Teka/Siemens

розетки и выключатели — LeGrand

Расположение и объекты поблизости

Проект Vanguard Residences расположен в районе Дубай Марина, одном из ключевых прибрежных районов Дубая. Район протяженностью более 3 км вдоль Аравийского залива, включает в себя жилые небоскребы, рестораны и магазины, а также торгово-развлекательный центр Marina Mall. В непосредственной близости от комплекса находятся: