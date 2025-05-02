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  3. Жилой комплекс Квартиры в резиденции Frank Mueller Vanguard с бассейном, зонами отдыха и коворкингом рядом с пляжами и гольф-клубом, Dubai Marina, Дубай

Жилой комплекс Квартиры в резиденции Frank Mueller Vanguard с бассейном, зонами отдыха и коворкингом рядом с пляжами и гольф-клубом, Dubai Marina, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$482,571
18.05.2025
$482,571
17.05.2025
$480,788
16.05.2025
$481,111
14.05.2025
$484,985
13.05.2025
$479,813
11.05.2025
$478,778
10.05.2025
$480,378
09.05.2025
$476,477
08.05.2025
$474,744
07.05.2025
$476,380
14.04.2025
$474,241
13.04.2025
$474,519
12.04.2025
$476,291
11.04.2025
$487,053
10.04.2025
$489,037
09.04.2025
$491,497
08.04.2025
$491,190
06.04.2025
$491,478
05.04.2025
$487,000
04.04.2025
$493,512
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22154
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394463
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    DAMAC Properties (~ 800 м)

О комплексе

Архитектурное решение разработано Franck Muller, известным швейцарским брендом с более чем 30-летней историей. Бренд специализируется на часах и активно расширяет своё влияние в сфере дизайна интерьеров.

Проект представляет собой жилой комплекс с современным дизайном и множеством удобств, расположенный в динамично развивающемся районе с удобным доступом к основным объектам инфраструктуры города.

Удобства:

  • Бассейн
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Сад дзен
  • Детская игровая площадка
  • Зона отдыха
  • Крытая зона отдыха
  • Тренажерный зал
  • Сауна
  • Парная
  • Пространство для совместной работы
  • Лаунж Franck Muller
  • Комната дзен

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка

30% во время строительства | 70% по завершении строительства

Удобства и оснащение в доме

Кухонная техника — Teka/Siemens

розетки и выключатели — LeGrand

Расположение и объекты поблизости

Проект Vanguard Residences расположен в районе Дубай Марина, одном из ключевых прибрежных районов Дубая. Район протяженностью более 3 км вдоль Аравийского залива, включает в себя жилые небоскребы, рестораны и магазины, а также торгово-развлекательный центр Marina Mall. В непосредственной близости от комплекса находятся:

  • Амфитеатр Медиа-Сити (3 минуты),
  • Торговый центр Dubai Marina Mall (5 минут),
  • Гольф-клуб Emirates (6 минут),
  • Жилой комплекс Jumeirah Beach Residences и пляжи (10 минут),
  • Пальма Джумейра и Западный пляж (10 минут),
  • Торговый центр Mall of the Emirates (10 минут),
  • Международный аэропорт Дубая (20 минут),
  • Международный аэропорт Аль-Мактум (22 минуты).

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Квартиры в резиденции Frank Mueller Vanguard с бассейном, зонами отдыха и коворкингом рядом с пляжами и гольф-клубом, Dubai Marina, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$482,571
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