Дубай, ОАЭ

от €436,890

67 м² 1

Сдача в: 2027

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Sobha One – премиальный жилой комплекс от одного из ведущих застройщиков Дубая, компании Sobha Realty. Запуск роскошного сообщества, гармонично сочетающего красоту парков и ландшафтных садов с первоклассными городскими удобствами. Мегапроект будет состоять из 5 сообщающихся зданий высотой от 30 до 66 этажей. Согласно генеральному плану, здесь будет создано 2 700 резиденций — апартаменты с 1–4 спальнями и дуплексы с 2–4 спальнями. Площадь недвижимости варьируется от 66 кв. м до 238 кв. м. Инфраструктура: В рамках проекта Sobha One будет построено 18-луночное поле для гольфа с тренировочными площадками как для новичков, так и для опытных игроков. Вся территория комплекса будет разделена на 4 тематические зоны – wellness парк, семейный парк, фитнес-парк и парк для взрослых с тенистыми аллеями и ландшафтными садами. В числе спортивных, развлекательных и рекреационных объектов, доступных резидентам сообщества: - зона для барбекю; - бассейны для взрослых и детей; - кинотеатр под открытым небом; - небесные сады на крыше; - открытый тренажерный зал со статичными велосипедами и зоной для круговых тренировок; - беговая дорожка; - детская игровая площадка; - кафе и рестораны; - семейный дворик и пр. Расположение: Sobha One – часть амбициозного жилого проекта Sobha Hartland. Комплекс расположен в непосредственной близости от шоссе Ras Al Khor Road, что позволяет его резидентам быстро попасть в любую часть Дубая. Дорога до таких востребованных районов, как Business Bay, Downtown Dubai и DIFC займет 15–20 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport расположен примерно в 30 минутах езды. Sobha Hartland – развитое семейно-ориентированное сообщество со всеми необходимыми объектами инфраструктуры, здесь есть живописные парки и ландшафтные сады, супермаркеты, магазины и рестораны. Ближайшие школы и детские сады Blue Bird Nursery – Nad Al Hammar, The City School International, а также клиника Nadd Al Hammar Health Center находятся в 10–15 минутах езды. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!