Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views

Riverside — Views Collection от компании DAMAC.
Вдохновленная набережной роскошь, живущая с панорамными видами сообщества.
1 & 2 Спальни Таунхаусы | Передача: Q2 2028
Обзор проекта:
ДЕМАК Riverside - Views Collection - это эксклюзивный анклав таунхауса в новом сообществе набережной Дубая, предназначенный для семей, любителей природы и инвесторов, ориентированных на образ жизни. С современными фасадами, безмятежными лагунами и пышными зелеными бульварами коллекция Views предлагает изысканный жизненный опыт всего в нескольких минутах от Экспо-Сити, аэропорта Аль-Мактум и Южного Дубая.
Каждый дом имеет повышенный вид на парк или воду, улучшенные макеты и прямой доступ к удобствам в курортном стиле. Расположение Риверсайда обеспечивает будущий рост благодаря близлежащим инфраструктурным проектам и премиум-связи.
💸 Цены начинаются с
1 Спальни таунхаусов ~ 80 м2 от 280 000 €
2 Спальни Таунхаусов ~ 100 м2 от 420 000 €
📅 Обновление: Q2 2028
📆 План оплаты: 20/60/20
📈 Сильный спрос на аренду и перепродажу прогнозируется в этом новом коридоре роста.
Особенности таунхауса:
Современное возвышение со стеклянной и каменной отделкой.
Большие балконы и окна от пола до потолка.
Частные сады, крытая парковка и комната горничной.
Полуприспособленные кухни с современной техникой.
Энергоэффективные системы и умный дом готовы.
Дополнительные обновления для кухонь и шкафов.
Общественные удобства:
Центральный зеленый позвоночник и парк на берегу реки.
Бассейны в курортном стиле и аквазоны.
Гим, павильон йоги и фитнес-тропы.
Игровая комната, коворкинг-поды и зоны отдыха.
Детские игровые площадки и центры образовательной деятельности.
Общественная розничная торговля, кафе и F & B.
Запланированный вход, безопасность и профессиональное управление сообществом.
Стратегическое расположение рядом с Экспо-Сити и Дубай-Юг
5 минут до Expo City & Green Belt Park
12 минут до международного аэропорта Аль Мактум
15 минут до Dubai Investments Park & Logistics Corridor
20-25 минут до Dubai Marina, JVC и Downtown через E611 & Emirates Road
Идеально для:
Семьи, ищущие пригородный образ жизни в курортном стиле.
Инвесторы нацелены на быстрорастущие, ранние места входа.
Конечные пользователи ценятся за пределами центра Дубая, но хотят современный дизайн + сообщество.
Долгосрочные покупатели с прицелом на прирост капитала + арендную рентабельность инвестиций.