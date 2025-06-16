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  3. Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views

Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views

Дубай, ОАЭ
от
$327,424
BTC
3.8946400
ETH
204.1347319
USDT
323 718.7588055
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26780
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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Riverside — Views Collection от компании DAMAC.

Вдохновленная набережной роскошь, живущая с панорамными видами сообщества.

1 & 2 Спальни Таунхаусы | Передача: Q2 2028

Обзор проекта:

ДЕМАК Riverside - Views Collection - это эксклюзивный анклав таунхауса в новом сообществе набережной Дубая, предназначенный для семей, любителей природы и инвесторов, ориентированных на образ жизни. С современными фасадами, безмятежными лагунами и пышными зелеными бульварами коллекция Views предлагает изысканный жизненный опыт всего в нескольких минутах от Экспо-Сити, аэропорта Аль-Мактум и Южного Дубая.

Каждый дом имеет повышенный вид на парк или воду, улучшенные макеты и прямой доступ к удобствам в курортном стиле. Расположение Риверсайда обеспечивает будущий рост благодаря близлежащим инфраструктурным проектам и премиум-связи.

💸 Цены начинаются с

  • 1 Спальни таунхаусов ~ 80 м2 от 280 000 €

  • 2 Спальни Таунхаусов ~ 100 м2 от 420 000 €

📅 Обновление: Q2 2028
📆 План оплаты: 20/60/20
📈 Сильный спрос на аренду и перепродажу прогнозируется в этом новом коридоре роста.

Особенности таунхауса:

  • Современное возвышение со стеклянной и каменной отделкой.

  • Большие балконы и окна от пола до потолка.

  • Частные сады, крытая парковка и комната горничной.

  • Полуприспособленные кухни с современной техникой.

  • Энергоэффективные системы и умный дом готовы.

  • Дополнительные обновления для кухонь и шкафов.

Общественные удобства:

  • Центральный зеленый позвоночник и парк на берегу реки.

  • Бассейны в курортном стиле и аквазоны.

  • Гим, павильон йоги и фитнес-тропы.

  • Игровая комната, коворкинг-поды и зоны отдыха.

  • Детские игровые площадки и центры образовательной деятельности.

  • Общественная розничная торговля, кафе и F & B.

  • Запланированный вход, безопасность и профессиональное управление сообществом.

Стратегическое расположение рядом с Экспо-Сити и Дубай-Юг

  • 5 минут до Expo City & Green Belt Park

  • 12 минут до международного аэропорта Аль Мактум

  • 15 минут до Dubai Investments Park & Logistics Corridor

  • 20-25 минут до Dubai Marina, JVC и Downtown через E611 & Emirates Road

Идеально для:

  • Семьи, ищущие пригородный образ жизни в курортном стиле.

  • Инвесторы нацелены на быстрорастущие, ранние места входа.

  • Конечные пользователи ценятся за пределами центра Дубая, но хотят современный дизайн + сообщество.

  • Долгосрочные покупатели с прицелом на прирост капитала + арендную рентабельность инвестиций.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Дубай, ОАЭ
от
$327,424
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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