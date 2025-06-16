Таунхаус Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views

Riverside — Views Collection от компании DAMAC.

Вдохновленная набережной роскошь, живущая с панорамными видами сообщества.

1 & 2 Спальни Таунхаусы | Передача: Q2 2028

Обзор проекта:

ДЕМАК Riverside - Views Collection - это эксклюзивный анклав таунхауса в новом сообществе набережной Дубая, предназначенный для семей, любителей природы и инвесторов, ориентированных на образ жизни. С современными фасадами, безмятежными лагунами и пышными зелеными бульварами коллекция Views предлагает изысканный жизненный опыт всего в нескольких минутах от Экспо-Сити, аэропорта Аль-Мактум и Южного Дубая.

Каждый дом имеет повышенный вид на парк или воду, улучшенные макеты и прямой доступ к удобствам в курортном стиле. Расположение Риверсайда обеспечивает будущий рост благодаря близлежащим инфраструктурным проектам и премиум-связи.

💸 Цены начинаются с

1 Спальни таунхаусов ~ 80 м2 от 280 000 €

2 Спальни Таунхаусов ~ 100 м2 от 420 000 €

📅 Обновление: Q2 2028

📆 План оплаты: 20/60/20

📈 Сильный спрос на аренду и перепродажу прогнозируется в этом новом коридоре роста.

Особенности таунхауса:

Современное возвышение со стеклянной и каменной отделкой.

Большие балконы и окна от пола до потолка.

Частные сады, крытая парковка и комната горничной.

Полуприспособленные кухни с современной техникой.

Энергоэффективные системы и умный дом готовы.

Дополнительные обновления для кухонь и шкафов.

Общественные удобства:

Центральный зеленый позвоночник и парк на берегу реки.

Бассейны в курортном стиле и аквазоны.

Гим, павильон йоги и фитнес-тропы.

Игровая комната, коворкинг-поды и зоны отдыха.

Детские игровые площадки и центры образовательной деятельности.

Общественная розничная торговля, кафе и F & B.

Запланированный вход, безопасность и профессиональное управление сообществом.

Стратегическое расположение рядом с Экспо-Сити и Дубай-Юг

5 минут до Expo City & Green Belt Park

12 минут до международного аэропорта Аль Мактум

15 минут до Dubai Investments Park & Logistics Corridor

20-25 минут до Dubai Marina, JVC и Downtown через E611 & Emirates Road

Идеально для: