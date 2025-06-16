Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2

Из вилл Terra Golf открываются потрясающие виды на пышные поле для гольфа, а дизайн выполнен в минималистичном и элегантном стиле. Использование нейтральных цветов подчеркивает природную красоту, дополненную роскошной отделкой.

Индивидуальные условия проживания включают в себя кинотеатр, бар, семейную гостиную, персональный тренажерный зал, открытую гостиную, террасу и задний двор, расположенный в окружении зелени.

Дизайн вилл Terra Golf характеризуется четкими, прямыми линиями и геометрической точностью. Виллы демонстрируют дерзкое сочетание прямоугольных форм, создавая визуально поразительную эстетику, которая дополняет естественную красоту поля для гольфа. Этот геометрический стиль определяет экстерьер и плавно переходит во внутренние пространства, создавая ощущение ясности и смысла в каждом уголке.

Поле для гольфа - не просто фон, а неотъемлемая часть жилого пространства Terra Golf Collection. Большие окна и раздвижные стеклянные двери открывают беспрепятственный вид на зеленеющий ландшафт, стирая границы между внутренним и внешним пространством.