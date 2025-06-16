  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2

Таунхаус Terra Golf Collection Phase 2

Дубай, ОАЭ
от
$2,85 млн
;
22
ID: 32601
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Из вилл Terra Golf открываются потрясающие виды на пышные поле для гольфа, а дизайн выполнен в минималистичном и элегантном стиле. Использование нейтральных цветов подчеркивает природную красоту, дополненную роскошной отделкой.

Индивидуальные условия проживания включают в себя кинотеатр, бар, семейную гостиную, персональный тренажерный зал, открытую гостиную, террасу и задний двор, расположенный в окружении зелени.

Дизайн вилл Terra Golf характеризуется четкими, прямыми линиями и геометрической точностью. Виллы демонстрируют дерзкое сочетание прямоугольных форм, создавая визуально поразительную эстетику, которая дополняет естественную красоту поля для гольфа. Этот геометрический стиль определяет экстерьер и плавно переходит во внутренние пространства, создавая ощущение ясности и смысла в каждом уголке.

Поле для гольфа - не просто фон, а неотъемлемая часть жилого пространства Terra Golf Collection. Большие окна и раздвижные стеклянные двери открывают беспрепятственный вид на зеленеющий ландшафт, стирая границы между внутренним и внешним пространством.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
