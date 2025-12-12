  1. Realting.com
Новые дома, коттеджи и виллы в Al Marmoom, ОАЭ

Дубай
9
Аджман
1
Абу-Даби
6
Умм-эль-Кайвайн
3
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Таунхаус Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, ОАЭ
от
$571,759
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Мы рады предложить эти эксклюзивные таунхаусы с 3-4 спальнями под названием «Нима»; от известного разработчика Emaar. Комплексы домов Schiers среди пышной зелени. Долина — это живописный новый город, состоящий из современных таунхаусов, где жизнь находит вдохновение среди огромного сверкающе…
Вилла Rivana The Valley by Emaar
Вилла Rivana The Valley by Emaar
Al Marmoom, ОАЭ
от
$762,440
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Роскошные виллы с индивидуальным дизайном, расположенные на острове Пальма Джебель Али. В планах 2027 г. Вилла "Клюквенное небо" Часть проекта Coral Villas Collection на этажах G + 2 включает 7 спален, библиотеку и гостиную с террасой. Nakheel — ведущий мировой разработчик, создающий о…
Вилла Alana the Valley by Emaar
Вилла Alana the Valley by Emaar
Al Marmoom, ОАЭ
от
$953,050
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Мы рады предложить эти эксклюзивные двухместные виллы с 3–5 спальнями под названием «Алана». от известного разработчика Emaar. Долина является домом для элегантных и тихих кварталов, окруженных природой, с водными путями, которые гармонично сочетаются с городом. Этот великолепный комплекс пр…
