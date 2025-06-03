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Вилла Knightsbridge

Дубай, ОАЭ
от
$2,15 млн
;
24 1
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26366
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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Knightsbridge, первое в Дубае сообщество, ориентированное на климат, представляет эксклюзивный бутик-оазис, вдохновленный британским архитектурным стилем. Расположен в самом сердце района Мейдан 11.

Knightsbridge будет домом для 112 роскошных домов, включая тщательно спроектированные виллы на набережной с 6 и 5 спальнями и таунхаусы с 4 спальнями, все они расположены среди кристально чистых вод, пышных зеленых зон и открытого неба.

Эта безмятежная гавань роскоши и природной красоты переопределяет роскошную жизнь, органично интегрируя инновационные экологические технологии с вневременным дизайном, обеспечивая стиль жизни, который гармонизирует комфорт и устойчивость.

Откройте для себя новую эру велнеса мирового класса, где каждый элемент создан для повышения благосостояния при адаптации к уникальному климату Дубая.

Новейший архитектурный шедевр Дубая, где классическое британское наследие встречает современную элегантность.

Вдохновленный традиционной британской архитектурой, он оснащен окнами Bay-view для обильного естественного света и извилистыми линиями для оптимального климат-контроля.

Благодаря сочетанию желтого камня и металлической облицовки, отражающей окружающую природу, дизайн гармонирует старое британское очарование с современным стилем.

Knightsbridge может похвастаться технологией интеллектуального дома и оздоровительными удобствами, предлагая роскошный жизненный опыт, который прекрасно сочетает традиции с инновациями.

Испытайте ультра-роскошь с интерьерами Knightsbridge, изготовленными из премиальных биоразлагаемых и устойчивых материалов. Разработанная ведущими британскими дизайнерами, каждая деталь демонстрирует превосходное мастерство и индивидуальную элегантность. Вдохновленные окружающей природной средой, светлые цвета создают безмятежную атмосферу, смешивая современную эстетику с классическим британским прикосновением.

Благодаря мраморной и деревянной отделке, современной кухонной технике и дизайну, который перекликается с пышной зеленью и спокойными водами, каждый аспект продуманно разработан для изысканной элегантности, расслабления и конечного комфорта. Knightsbridge предлагает непревзойденную изысканность благодаря своим богатым материалам и дизайну мирового класса.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 524.6 – 675.2
Цена за м², USD 6,228 – 6,452
Цена квартиры, USD 3,27 млн – 4,36 млн
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 367.7
Цена за м², USD 5,850
Цена квартиры, USD 2,15 млн

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Видеообзор вилла Knightsbridge

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Вилла Knightsbridge
Дубай, ОАЭ
от
$2,15 млн
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