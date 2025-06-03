Вилла Knightsbridge

Knightsbridge, первое в Дубае сообщество, ориентированное на климат, представляет эксклюзивный бутик-оазис, вдохновленный британским архитектурным стилем. Расположен в самом сердце района Мейдан 11.

Knightsbridge будет домом для 112 роскошных домов, включая тщательно спроектированные виллы на набережной с 6 и 5 спальнями и таунхаусы с 4 спальнями, все они расположены среди кристально чистых вод, пышных зеленых зон и открытого неба.

Эта безмятежная гавань роскоши и природной красоты переопределяет роскошную жизнь, органично интегрируя инновационные экологические технологии с вневременным дизайном, обеспечивая стиль жизни, который гармонизирует комфорт и устойчивость.

Откройте для себя новую эру велнеса мирового класса, где каждый элемент создан для повышения благосостояния при адаптации к уникальному климату Дубая.

Новейший архитектурный шедевр Дубая, где классическое британское наследие встречает современную элегантность.

Вдохновленный традиционной британской архитектурой, он оснащен окнами Bay-view для обильного естественного света и извилистыми линиями для оптимального климат-контроля.

Благодаря сочетанию желтого камня и металлической облицовки, отражающей окружающую природу, дизайн гармонирует старое британское очарование с современным стилем.

Knightsbridge может похвастаться технологией интеллектуального дома и оздоровительными удобствами, предлагая роскошный жизненный опыт, который прекрасно сочетает традиции с инновациями.

Испытайте ультра-роскошь с интерьерами Knightsbridge, изготовленными из премиальных биоразлагаемых и устойчивых материалов. Разработанная ведущими британскими дизайнерами, каждая деталь демонстрирует превосходное мастерство и индивидуальную элегантность. Вдохновленные окружающей природной средой, светлые цвета создают безмятежную атмосферу, смешивая современную эстетику с классическим британским прикосновением.

Благодаря мраморной и деревянной отделке, современной кухонной технике и дизайну, который перекликается с пышной зеленью и спокойными водами, каждый аспект продуманно разработан для изысканной элегантности, расслабления и конечного комфорта. Knightsbridge предлагает непревзойденную изысканность благодаря своим богатым материалам и дизайну мирового класса.