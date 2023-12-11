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WResidences DarGlobal

Deira, ОАЭ
от
€324,910
;
7 1
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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
45
Местонахождение новостройки
Deira, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом WResidences DarGlobal

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Цена по запросу
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WResidences DarGlobal
Deira, ОАЭ
от
€324,910
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик: damac properties
Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши. Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое. Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни. Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей. Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв. Это не адрес. Это утверждение. Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата. Сообщество DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.
Жилой комплекс MARINA STAR RESIDENCES
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€582,925
Площадь 78–103 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Marina Star - это многоэтажная жилая башня на набережной Dubai Marina. Комплекс предлагает широкий спектр жилых помещений, включая студии, пентхаусы, виллы, апартаменты с одной и двумя спальнями. Marina Star был тщательно спланирован так, чтобы каждая квартира была обеспечена захватывающими видами на океан, пристань и парк. В каждом из апартаментов представлены бескомпромиссные стандарты и идеальное использование пространства, а также возможность подключения и развлечений, высокоскоростной доступ в Интернет и спутниковое телевидение. Кроме того, поблизости находятся самые чистые пляжи Дубая, предлагая множество ресторанов и баров мирового класса, а также возможности для занятий водными видами спорта. Инфраструктура: - Консьерж и охрана; - Школа; - Бассейны; - Джакузи; - Модные магазины; - Медицинские услуги; - Кафе и рестораны; - Большая парковка. Расположение: От Резиденции Condor Marina Star легко добраться до всех бизнес районов Дубая, прекрасных пляжей и роскошных мест для шопинга и ресторанов, включая торговый центр Dubai Marina Mall с его 130 магазинами и ресторанами на свежем воздухе, прямо на набережной. До всего этого можно добраться пешком, на автомобиле или на общественном транспорте, который находится прямо у порога комплекса. Расположение башни Condor на берегу воды делает жизнь в Дубае удобной. Резиденция с близлежащим пляжем, причалом для яхт, модными ресторанами, торговыми центрами и поп-ап маркетами - все это в районе с дружелюбной атмосферой, сочетающейся с харизмой поистине международного города. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
Многоквартирный жилой дом 4BR | Como Residence | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 4BR | Como Residence | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€12,90 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 4 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Como Residence by Nakheel Payment Plan; Down Payment – 20% During Construction – 60% On Handover – 20% Amenities & Facilities; 4 Bedroom 5 Bath Unfurnished BUA; 10,500 Sqft Powder room Laundry area Maid room Office Store area Back & front kitchen Entertainment lounge Outdoor Lounge Terrace Lobby, lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Running & Jogging area School & Institutes Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Concierge services Business Center with meeting rooms Separate drivers quarter Each unit has independent & secure storage compartments For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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