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Дуплексы с видом на горы в Яловой, Турция

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Чынарджык
20
Ялова
8
Термал
3
Алтынова
3
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16 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$322 355
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Дуплекс 7 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$661 928
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 3/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$150 597
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It Is RealtyIt Is Realty
Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$177 448
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$145 928
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Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$575 539
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Дуплекс 3 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$124 914
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/4
Двухуровневые квартиры с 2 и 3 спальнями в районе Тешвикие, Ялова Ялова — это город с отличн…
$150 597
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$177 448
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Дуплекс 4 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Этаж 4/4
Роскошные квартиры в стильном комплексе в Ялове, Термаль Ялова — регион с выгодным положение…
$289 520
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Дуплекс 3 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями в Ялова, Термаль Квартира расположена в Я…
$109 738
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$164 606
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$175 113
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Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$203 131
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 4
Просторные квартиры с видом на природу рядом с пляжем в Ялове, Чынарджык Чынарджык – один из…
$173 946
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$635 077
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Параметры недвижимости в Яловой, Турция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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