Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ялова
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Гараж

Дуплексы с гаражом в Яловой, Турция

Чынарджык
18
Ялова
8
Термал
5
Армутлу
3
Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Двухуровневая квартира рядом с морем в Ялове   Проект представляет собой бутик-проект,…
$100,957
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Яловой, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти