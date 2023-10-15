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Дуплексы с видом на море в Ялова, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€255,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€159,000

Параметры недвижимости в Ялова, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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