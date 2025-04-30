Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Yekta Blue 3 Residence.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) площадью 68 м2, на высоком этаже с видом на горы и бассейн.

Предлагаем такую возможность – квартиры в комплексе с шикарной инфраструктурой от одного из лучших застройщиков региона.

Комплекс расположен в 400 м от берега моря, в 25 минутах от международного аэропорта Газипаша, в одном из самых популярных курортных городов Турции – Аланьи в районе в Махмутлар на границе с Каргыджаком.

Вблизи комплекса множество магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, пятничный рынок и аптека.

Все квартиры сдаются с полной чистовой качественной отделкой, установленным кухонным гарнитуром и полностью укомплектованными санузлами. Высота потолков 3 метра. Панорамное остекление.



Инфраструктура:

Ландшафтный сад

Бассейн с водными горками

Детский бассейн

Детская игровая площадка и комната

Сауна

Паровая комната

Джакузи

Фитнес-зал

Бильярд

Спутниковое телевидение

Лифт

Аварийный генератор

Наружное освещение

Смотритель

Охрана 24 часа

Система видеонаблюдения

Открытая парковка



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