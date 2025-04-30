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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Yekta Blue 3 Residence.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Yekta Blue 3 Residence.

Махмутлар, Турция
от
$110,425
BTC
1.3134868
ETH
68.8454611
USDT
109 175.7732749
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26272
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) площадью 68 м2, на высоком этаже с видом на горы и бассейн.

Предлагаем такую возможность – квартиры в комплексе с шикарной инфраструктурой от одного из лучших застройщиков региона.

Комплекс расположен в 400 м от берега моря, в 25 минутах от международного аэропорта Газипаша, в одном из самых популярных курортных городов Турции – Аланьи в районе в Махмутлар на границе с Каргыджаком.

Вблизи комплекса множество магазинов, кафе, большой супермаркет Migros, пятничный рынок и аптека.

Все квартиры сдаются с полной чистовой качественной отделкой, установленным кухонным гарнитуром и полностью укомплектованными санузлами. Высота потолков 3 метра. Панорамное остекление.
 

Инфраструктура:

  • Ландшафтный сад
  • Бассейн с водными горками
  • Детский бассейн
  • Детская игровая площадка и комната
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Джакузи
  • Фитнес-зал
  • Бильярд
  • Спутниковое телевидение
  • Лифт
  • Аварийный генератор 
  • Наружное освещение
  • Смотритель
  • Охрана 24 часа
  • Система видеонаблюдения
  • Открытая парковка
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Yekta Blue 3 Residence.
Махмутлар, Турция
от
$110,425
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