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Жилой квартал Новая квартира в центре Оба всего в 200 метрах от пляжа

Оба, Турция
от
$148,414
;
6
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ID: 1041
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.02.2023

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

О комплексе

мы рады предложить эту новостройку в центре Алании Оба рядом со всем Почему мы любим эту недвижимость?Самым важным моментом на рынке недвижимости является месторасположение. Эта недвижимость невыносимо расположена в Оба, Аланья. Всего в нескольких шагах от центра Оба, престижного жилого района со всеми необходимыми удобствами, такими как рестораны, кафе, супермаркеты, торговые центры, больницы, частные школы. Ремонт будет завершен в феврале 2021 года с использованием новейших материалов и дизайна. В продаже всего 4 квартиры.   Это идеальное место для тех, кто хочет быть рядом со всем, но в тихом

Местонахождение на карте

Оба, Турция

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Жилой квартал Новая квартира в центре Оба всего в 200 метрах от пляжа
Оба, Турция
от
$148,414
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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