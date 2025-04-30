Жилой квартал Новая квартира в центре Оба всего в 200 метрах от пляжа

мы рады предложить эту новостройку в центре Алании Оба рядом со всем Почему мы любим эту недвижимость?Самым важным моментом на рынке недвижимости является месторасположение. Эта недвижимость невыносимо расположена в Оба, Аланья. Всего в нескольких шагах от центра Оба, престижного жилого района со всеми необходимыми удобствами, такими как рестораны, кафе, супермаркеты, торговые центры, больницы, частные школы. Ремонт будет завершен в феврале 2021 года с использованием новейших материалов и дизайна. В продаже всего 4 квартиры. Это идеальное место для тех, кто хочет быть рядом со всем, но в тихом