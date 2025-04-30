Жилой квартал Новая квартира в центре Оба всего в 200 метрах от пляжа

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
мы рады предложить эту новостройку в центре Алании Оба рядом со всем Почему мы любим эту недвижимость?Самым важным моментом на рынке недвижимости является месторасположение. Эта недвижимость невыносимо расположена в Оба, Аланья. Всего в нескольких шагах от центра Оба, престижного жилого района со всеми необходимыми удобствами, такими как рестораны, кафе, супермаркеты, торговые центры, больницы, частные школы. Ремонт будет завершен в феврале 2021 года с использованием новейших материалов и дизайна. В продаже всего 4 квартиры. Это идеальное место для тех, кто хочет быть рядом со всем, но в тихом
Местонахождение на карте
Оба, Турция
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, баскетбольная площадка и т. д.
В комплексе здание с апартаментами с 2 спальнями.
Особенности квартир
Характеристика квартир:
Подвесной потолок
Кухонный гарнитур
Шкаф в прихожей
Мебель в ванн…
Предлагается высококачественная вилла с большим садом и беседкой, открытым бассейном и крытым бассейном с подогревом, видом на море, просторной террасой и детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Камин
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Мини-маркет - …
Резиденция располагает большой зеленой зоной, открытым бассейном, крытой парковкой, фитнес-залом, хамамом и сауной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с супермаркетами и автовокзалом.
Автомагистраль Е-5 и станция метробуса - 3,2 км
Мраморное море - 3,5 км
Большо…