Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых апартаментов с прямым выходом на пляж, Анталья, Турция

Аланья, Турция

Квартира в жилом комплексе в Кестеле Кестель – самй веропезированний район Алании. Он находитя в 8 км за сток от центра Алании и состоит из 5-этажных комплексов с соственными териториам. Большая история Кешетеля народ в 700 м зони от береги Сремного мира, потому до. На территории Кестеля н…