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  4. Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых апартаментов с прямым выходом на пляж, Анталья, Турция

Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых апартаментов с прямым выходом на пляж, Анталья, Турция

Муратпаша, Турция
от
$1,53 млн
22.02.2025
$1,52 млн
27.12.2024
$1,24 млн
;
20
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Описание Описание
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ID: 23728
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418429
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Комплекс включает двухуровневые апартаменты с 2 спальнями.

Каждая квартира имеет собственный сад или террасу.

Особенности

  • гараж
  • прямой выход к морю
  • панорамный вид

Окончание строительства - июль 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Поды с подогревом
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Коньяалты - 1 минута
  • Пляжный парк - 1,5 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Больница - 5 км
  • Международный аэропорт Антальи - 20,7 км
  • Центр города - 8 км

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых апартаментов с прямым выходом на пляж, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$1,53 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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