Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых апартаментов с прямым выходом на пляж, Анталья, Турция

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Предлагаются виллы с садами и парковочными местами.
Резиденция располагает видами на озеро и леса, круглосуточной охраной, общим бассейном, спортивной площадкой, турецкой баней, сауной, зонами отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недви…
Квартира в жилом комплексе в Кестеле
Кестель – самй веропезированний район Алании. Он находитя в 8 км за сток от центра Алании и состоит из 5-этажных комплексов с соственными териториам. Большая история Кешетеля народ в 700 м зони от береги Сремного мира, потому до.
На территории Кестеля н…