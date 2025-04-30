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  4. Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.

Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.

Каргыджак, Турция
от
$221,711
BTC
2.6372093
ETH
138.2274134
USDT
219 202.3194539
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26150
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Фото видео квартир вышлем по запросу.

Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 1-ом но как 3-й этаж - 195.000 EUR.
Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 2-ом но как 4-й этаж - 225.000 EUR вид на море.
Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 6-ом этаже - 340.000 EUR прямой вид на море.

Комплекс с инфраструктурой пятизвёздочного отеля состоит из двух 6-и этажных блоков, расположенных на территории площадью 2387,5 м2,  включает 30 комфортабельных апартаментов. Высота потолков - 3,00 метра.

Via Concept Residence - жилой комплекс премиум-класса, расположен на первой линии моря в экологически чистом районе Каргыджак, в 50 метрах от песчаных пляжей и набережной.
 

Окончание строительства: 2023 года.

Прекрасное расположение: 

  • В 50 м от моря и пляжа
  • До центра Махмутлар 4 км
  • До центра Аланьи 18 км
  • До аэропорта Газипаша 20 мин. езды
     

Инфраструктура:

  • Ландшафтный сад
  • Открытый инфинити-бассейн с подогревом
  • Детский бассейн
  • Лобби
  • 2 лифта в каждом блоке
  • Тренажёрный зал
  • Сауна
  • Турецкая баня (хамам)
  • Массажный кабинет
  • Зона отдыха
  • Раздевалки, душевые, санузлы
  • Витаминный бар
  • Игровая площадка для детей
  • Спутниковая система и интернет
  • Крытая парковка на 14 автомобилей
  • Открытая парковка
  • Генератор бесперебойного электроснабжения
  • Управляющая компания
  • Охрана 24 часа
  • Система видеонаблюдения

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

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Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.
Каргыджак, Турция
от
$221,711
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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