Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.

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Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 1-ом но как 3-й этаж - 195.000 EUR.
Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 2-ом но как 4-й этаж - 225.000 EUR вид на море.
Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 6-ом этаже - 340.000 EUR прямой вид на море.
Комплекс с инфраструктурой пятизвёздочного отеля состоит из двух 6-и этажных блоков, расположенных на территории площадью 2387,5 м2, включает 30 комфортабельных апартаментов. Высота потолков - 3,00 метра.
Via Concept Residence - жилой комплекс премиум-класса, расположен на первой линии моря в экологически чистом районе Каргыджак, в 50 метрах от песчаных пляжей и набережной.
Окончание строительства: 2023 года.
Прекрасное расположение:
Инфраструктура:
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