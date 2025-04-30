Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Concept на первой береговой линии.

Фото видео квартир вышлем по запросу.

Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 1-ом но как 3-й этаж - 195.000 EUR.

Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 2-ом но как 4-й этаж - 225.000 EUR вид на море.

Квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2, на 6-ом этаже - 340.000 EUR прямой вид на море.

Комплекс с инфраструктурой пятизвёздочного отеля состоит из двух 6-и этажных блоков, расположенных на территории площадью 2387,5 м2, включает 30 комфортабельных апартаментов. Высота потолков - 3,00 метра.

Via Concept Residence - жилой комплекс премиум-класса, расположен на первой линии моря в экологически чистом районе Каргыджак, в 50 метрах от песчаных пляжей и набережной.



Окончание строительства: 2023 года.

Прекрасное расположение:

В 50 м от моря и пляжа

До центра Махмутлар 4 км

До центра Аланьи 18 км

До аэропорта Газипаша 20 мин. езды



Инфраструктура:

Ландшафтный сад

Открытый инфинити-бассейн с подогревом

Детский бассейн

Лобби

2 лифта в каждом блоке

Тренажёрный зал

Сауна

Турецкая баня (хамам)

Массажный кабинет

Зона отдыха

Раздевалки, душевые, санузлы

Витаминный бар

Игровая площадка для детей

Спутниковая система и интернет

Крытая парковка на 14 автомобилей

Открытая парковка

Генератор бесперебойного электроснабжения

Управляющая компания

Охрана 24 часа

Система видеонаблюдения

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