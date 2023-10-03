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Таунхаусы с видом на море в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
10
Sekerhane Mahallesi
5
Аланья
5
Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект находится в Алании- Конаклы, 300 метрах от моря. Площадь участка 5000 м2. К…
€290,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы с гордостью представляем вам замечательный проект в регионе Конаклы. Это всего в 300 метр…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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