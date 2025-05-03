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Таунхаусы с гаражом в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
8
Аланья
11
Муратпаша
8
Дёшемеалты
3
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6 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний Анталии и региона в 2022 году в…
$363,349
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Комплекс построен в районе Аксу Алтинтас, одном из самых популярных и новых жилых центров Ан…
$97,537
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Таунхаус 3 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Проект строится в районе Анталия/Кепез. Проект, расположенный в центре своего района, находи…
$124,589
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Таунхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Предлагаем вниманию новый проект таунхаусов класса люкс в самом красивом месте Алании с живо…
Цена по запросу
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Таунхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Комплекс построен в районе Аксу Алтинтас, одном из самых популярных и новых жилых центров Ан…
$124,011
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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