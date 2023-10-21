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Квартиры в новостройках в Maslak Mahallesi

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Жилой комплекс Type A_37
Жилой комплекс Type A_37
Maslak Mahallesi, Турция
от
€3,14 млн
Сдача в: 2024
Застройщик: Majd International Company
Европейская сторона - Nisantasi Этот проект был построен на площади 60 000 м2, включая 6 блоков и 160 роскошных апартаментов. Этот проект доступен на 2023 год. Это очень роскошный проект, расположенный в самой центральной и роскошной части Стамбула. Цена по списку для единиц с 2 спальнями начинается с 3 329 000 $.
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
Maslak Mahallesi, Турция
от
€484,671
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Географическое положение близко к деловой жизни в центре города, и оно подходит для развлечений вашей семьи недалеко от крупнейших торговых центров Стамбула. Богатые и разнообразные внутренние социальные объекты, подходящие для всех членов семьи. Инвестиции в недвижимость в этом проекте - реальная возможность благодаря близости к Маслаку, Левенту и самым престижным финансовым и деловым центрам. Вы будете соседом природы и будете наслаждаться чистым свежим воздухом и зеленью белградских лесов.
Многоквартирный жилой дом Sarıyer Residence Project Istanbul
Многоквартирный жилой дом Sarıyer Residence Project Istanbul
Maslak Mahallesi, Турция
от
€1,19 млн
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Единственный проект с государственной гарантией в центральном регионе Маслак, центре европейского Стамбула. Специально разработан для тихой семейной жизни, роскошный жилой комплекс, без коммерческих офисов. Титульный акт готов, и проект соответствует требованиям получения гражданства посредством инвестиций. Положительные инвестиционные показатели, ожидаемое минимальное увеличение цены недвижимости в регионе на 50 % в течение 5 лет. Ваша новая роскошная резиденция недалеко от финансового и делового мира города, подойдите ближе!
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Жилой комплекс Type B_66
Жилой комплекс Type B_66
Maslak Mahallesi, Турция
от
€120,927
Сдача в: 2022
Застройщик: Majd International Company
Европейская сторона - Eyyup Этот проект построен на площади 10 700 м2. Проект будет готов к реализации к концу 2022 года, и будут доступны две-три спальни. Преимущества этого проекта включают в себя расположение между двумя станциями метро, недалеко от шоссе Тем. Цена по 2 комнатным единицам начинается с 3 645 000 TL.
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Maslak Mahallesi, Турция
от
€754,840
Агентство: FOA INVEST
Престижный объект комплексной застройки, расположенный в центре одной из главных деловых площадок европейской части Стамбула - Маслак, Сарыер. ЖК предлагает собственникам жилые, коммерческие и торговые пространства для комфортной и активной деловой жизни.  Рядом с комплексом проходит автомагистраль Avrupa Otoyolu, которая входит в трансъевропейскую автомагистраль E80 класса A. Трасса соединяет город Лиссабон (Португалия) с городом Гюрбулак, (Турецко-иранская граница). Маршрут проходит через 11 стран. Внешняя инфраструктура: автомагистраль Avrupa Otoyolu, станции метро İtü-Ayazağa İstasyonu и Atatürk Oto Sanayi Vodafone, Стамбульский технический университет, Босфорский университет, мост Султана Мехмеда Фатиха, музей современного искусства Ильгиз, ТЦ Истинье парк, парк Эмирган, лес Belgrade, городской парк Ататюрка, конно-спортивный клуб Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü.  Главные преимущества: Высокая инвестиционная доходность - проект будет приносить доход от аренды в 8-9% годовых. Комплекс расположен в деловом центре Стамбула Близость к основным транспортным артериям Инновационный дизайн и архитектура Комплекс состоит из двух башен по 42 этажа в каждой: 445 квартир, 16 пентхаусов, 10-этажный комплекс с отелем и бизнес-центром, а также офисные помещения.   Объект предлагает инвесторам и жильцам на выбор планировки  1+0, 1+1, 1,5+1, 2+1 и 3,5+1, площадь которых варьируется от 69 до 269 квадратных метра.  В комплексе используется инновационная концепция организации офисного пространства, направленная на повышение эффективности деловой активности. Также на выбор есть полностью оборудованные домашние офисы - для тех, кто хочет совместить домашний комфорт и деловую жизнь. Внутренняя инфраструктура: арт-центр, кинотеатр, крытый бассейн, детская площадка, фитнес-центр, хамам, СПА-центр, торговый центр, рестораны/кафе, автоматизированная система Life Concierge, управляемая искусственным интеллектом, 24-часовая охрана.
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Maslak Mahallesi, Турция
от
€710,000
Агентство: TRANIO
Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть: арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек круглосуточная охрана с видеонаблюдением услуги консьержа большой паркинг игровая зона для детей СПА-зона с крытым бассейном, сауной и спортзалом Зона отдыха на свежем воздухе предлагает уличные кафе, кинотеатр под открытым небом, рестораны. Комплекс построен по самым современным стандартам и технологиям сейсмоустойчивости. Удобства и оснащение в доме В каждой квартире есть небольшой балкон и потолки до 4 м высотой. Пентхаусы имеют огромные террасы, а высота потолков достигает 8 м. Мульти-офисы полностью оборудованы и включают ванную комнату и мини-кухню, а в некоторых даже спальное место. Система "умный дом" управляет освещением, охлаждением/обогревом, затенением окон, сигнализацией. Преимущества Недвижимость соответствует условиям получения турецкого гражданства. Расположение и объекты поблизости Проект с видом на Босфор находится в центре делового квартала Маслак. Поблизости расположены офисы крупных компаний, три университета, много школ различных ступеней. Рядом с башнями расположен шестиэтажный торговый центр и ресторан-музей еды Турции. Автобусная остановка - 200 м Станции метро - 550 и 700 м Стамбульская фондовая биржа - 2,5 км Шишли - 10 минут на машине Бешикташ - 10 минут на машине район Султанахмет - 25 минут на машине новый аэропорт Стамбула - 30 минут на машине
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Maslak Apartment Compound
Maslak Mahallesi, Турция
от
€679,885
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект Istanbul Maslak Apartments расположен в наиболее известных районах города, с растущей инвестиционной ценностью и предпочтительным местом для инвесторов. Этот проект соответствует условиям турецкого гражданства, доступным с различными предложениями, с готовым титульным актом. Окруженный самыми важными автомагистралями, линиями метро и жизненно важными мостами для более легкой и быстрой транспортировки в большом столичном городе. Существует интеллектуальная система управления с мельчайшими деталями дома и автоматизированная система сбора мусора. Он имеет широкие окна для очаровательного вида на белградские леса и самые престижные европейские районы Стамбула.
Жилой комплекс Type B_73
Жилой комплекс Type B_73
Maslak Mahallesi, Турция
от
€143,420
Сдача в: 2023
Застройщик: Majd International Company
Азиатская сторона - kartal Этот проект построен на площади 20972 M2, и 60% площади проекта состоит из зеленых насаждений и социальных объектов. Этот проект будет готов к реализации в 2023 году. Удивительный вид на море, который начинается с третьего этажа, и полные социальные возможности являются преимуществами проекта. Цена по списку для одной спальни начинается с 152 000 $.
Жилой комплекс Type B_79
Жилой комплекс Type B_79
Maslak Mahallesi, Турция
от
€141,533
Сдача в: 2023
Застройщик: Majd International Company
Европейская сторона - Bagcilar Этот проект построен на площади 24 000 м2. Проект будет готов к реализации в декабре 2023 года, и доступны единицы 1 + 1 и 2 + 1. Этот проект расположен рядом с автомагистралью Basın Express. Проекты включают бассейн, турецкую баню, парковку, тренажерный зал и круглосуточную охрану. Цена по списку для одной спальни начинается с 150 000 $.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция
Maslak Mahallesi, Турция
от
€853,526
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, лес и город. Резиденция располагает парковкой, инфинити-бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, магазинами, вертолетной площадкой, зонами отдыха, ресторанами. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с деловым центром города. Станция метро - 1 минуты Торговый центр - 3 минуты Университет - 5 минут Больница - 5 минут Парк - 6 минут Аэропорт Стамбула - 30 минут
Жилой комплекс Type B_54
Жилой комплекс Type B_54
Maslak Mahallesi, Турция
от
€253,946
Сдача в: 2023
Застройщик: Majd International Company
Азиатская сторона - Kadikoy Этот проект построен на площади 26 000 м2 и состоит из двух этапов, каждая из которых состоит из блоков 3 из 24 этажей. Первый этап проекта будет готов к реализации в июне 2023 года, и будут доступны апартаменты с одной-четыреми спальнями. Этот проект с полным социальным оборудованием расположен в центре Стамбула и очень близко к станции метро. Цена по прейскуранту для одной спальни начинается с 4 175 000 TL.
Жилой комплекс Type B_67
Жилой комплекс Type B_67
Maslak Mahallesi, Турция
от
€144,363
Сдача в: 2021
Застройщик: Majd International Company
Азиатская сторона - фикиртепе Этот проект расположен в наиболее важной области с точки зрения доступа. Проекты, которые расположены в самом центре Стамбула, находятся рядом со станцией метро. Проект построен на площади 8000 м2, которая включает блоки 3, с 467 единицами спальни 1, спальни 2, спальни 3 и спальни 4. Цена по списку для одной спальни начинается с 175.000 $. Он готов к доставке, правоустанавливающий документ готов и подходит для гражданства.
Жилой комплекс Type A_45
Жилой комплекс Type A_45
Maslak Mahallesi, Турция
от
€415,384
Сдача в: 2025
Застройщик: Majd International Company
Европейская сторона - Levent Этот проект построен на земле с площадью 103 000 м2, 85 % из которых - зеленая зона. Проект будет готов к реализации в 2025 году, и будут доступны номера с одной-четыреми спальнями. Этот проект находится в центре Стамбула с полным социальным оборудованием. Цена по стоимости одной спальни начинается с 6 870 000 лир.
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Maslak Mahallesi, Турция
от
€220,208
Сдача в: 2021
Застройщик: Majd International Company
Европейская сторона - Бейликдузу Этот проект расположен на одной из самых важных автомагистралей в Стамбуле вообще ( E 5 и в то же время рядом с автобусом метро ). Проект построен на площади 36 581 м2 с 2 блоками и 565 единицами. Что отличает проект, так это то, что он имеет вид на море, озеро и город, так как рядом с проектом нет зданий. Проект готов к переезду, правоустанавливающий документ готов и подходит для гражданства. Цена по прейскуранту для одной спальни начинается с 240 000 $.
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