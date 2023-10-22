Maslak Mahallesi, Турция

от €710,000

Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть: арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек круглосуточная охрана с видеонаблюдением услуги консьержа большой паркинг игровая зона для детей СПА-зона с крытым бассейном, сауной и спортзалом Зона отдыха на свежем воздухе предлагает уличные кафе, кинотеатр под открытым небом, рестораны. Комплекс построен по самым современным стандартам и технологиям сейсмоустойчивости. Удобства и оснащение в доме В каждой квартире есть небольшой балкон и потолки до 4 м высотой. Пентхаусы имеют огромные террасы, а высота потолков достигает 8 м. Мульти-офисы полностью оборудованы и включают ванную комнату и мини-кухню, а в некоторых даже спальное место. Система "умный дом" управляет освещением, охлаждением/обогревом, затенением окон, сигнализацией. Преимущества Недвижимость соответствует условиям получения турецкого гражданства. Расположение и объекты поблизости Проект с видом на Босфор находится в центре делового квартала Маслак. Поблизости расположены офисы крупных компаний, три университета, много школ различных ступеней. Рядом с башнями расположен шестиэтажный торговый центр и ресторан-музей еды Турции. Автобусная остановка - 200 м Станции метро - 550 и 700 м Стамбульская фондовая биржа - 2,5 км Шишли - 10 минут на машине Бешикташ - 10 минут на машине район Султанахмет - 25 минут на машине новый аэропорт Стамбула - 30 минут на машине