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Дома с садом в Измире, Турция

Чешме
48
Урла
16
Konak
5
Cigli
5
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2 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Keler Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Keler Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
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Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
$2,44 млн
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Типы недвижимости в Измире

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Измире, Турция

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