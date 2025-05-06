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Дома с бассейном в Измире, Турция

Чешме
48
Урла
16
Konak
5
Cigli
5
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2 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Keler Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Keler Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
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Цена по запросу
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Вилла в Чешме, Турция
Вилла
Чешме, Турция
Площадь 232 м²
Уникальный проект, расположенный в одном из самых престижных и быстроразвивающихся регионов …
$1,43 млн
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