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Дома с террасой в Измире, Турция

Чешме
48
Урла
16
Konak
5
Cigli
5
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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
$2,44 млн
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