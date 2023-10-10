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Турция
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Измир
Дома
Дома с видом на море в Измир, Турция
Icmeler Mahallesi
6
Celal Bayar Mahallesi
4
Yenice Mahallesi
3
Дом
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26 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
5
3
2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
6
5
460 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
5
4
395 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
4
3
338 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
4
3
3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На…
€708,974
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море
Urla, Турция
6
1
320 м²
4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла • ЖК с бассейном и ох…
€573,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
8
7
476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,34 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
7
6
418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
6
5
369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,12 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
3
3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is satur…
€490,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
8
5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated wi…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
8
6
476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located in the pearl of …
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
7
5
429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located in the pearl of …
€2,37 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
7
5
429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located in the pearl of …
€2,43 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
7
5
449 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located in the pearl of …
€2,94 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Urla, Турция
6
5
384 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located in the pearl of …
€2,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Foca, Турция
5
3
300 м²
3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На территори…
€679,016
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чешме, Турция
4
2
210 м²
2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€599,132
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Ildir Mahallesi, Турция
4
2
160 м²
2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€400,511
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эгейский регион, Турция
4
2
300 м²
2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€379,775
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
4
164 м²
1/3
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€422,100
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
5
223 м²
1/3
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€512,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
2
69 м²
1/2
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€135,800
Рекомендовать
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
2
59 м²
1/2
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€136,800
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
3
118 м²
1/2
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
€174,100
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом
Yenifoca, Турция
4
102 м²
1/2
Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …
€341,900
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