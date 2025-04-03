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Купить жилую недвижимость в Kavak, Турция

1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Kayakoey, Турция
Квартира 4 спальни
Kayakoey, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Фетхие, известный своей потрясающей природной красотой и одними из самых красивых пляжей в М…
$860,285
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Рейтинг 4.9 / 5:
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