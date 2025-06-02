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Купить жилую недвижимость в Аладжа, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Современные дизайнерские квартиры с продуманной планировкой, качественной …
$63,666
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