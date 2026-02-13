Показать объекты на карте Показать объекты списком
Купить жилую недвижимость в Атакум, Турция

Квартира 2 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 2 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
$2,38 млн
Квартира 3 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 3 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
$3,27 млн
Квартира 4 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 4 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/3
$4,17 млн
Квартира 4 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 4 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/7
$4,88 млн
Квартира 2 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 2 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/6
$1,45 млн
Вилла 7 комнат в Атакум, Турция
Вилла 7 комнат
Атакум, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 3
$28,56 млн
Квартира 3 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 3 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$3,15 млн
Квартира 2 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 2 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
$2,02 млн
Квартира 4 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 4 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 8/10
$7,58 млрд
Квартира 4 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 4 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/3
$4,23 млрд
Квартира 2 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 2 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/10
$1,93 млн
