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Купить жилую недвижимость в Arsin, Турция

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Arsin, Турция
Квартира 4 комнаты
Arsin, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Роскошные квартиры с балконами с видом на море в Трабзоне, Арсин Роскошные квартиры располож…
$126,144
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Квартира 4 комнаты в Arsin, Турция
Квартира 4 комнаты
Arsin, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Новые Квартиры с 3 Спальнями в Комплексе в Арсине, Трабзон Роскошные квартиры в Трабзоне рас…
$162,045
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Параметры недвижимости в Arsin, Турция

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