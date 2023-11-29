Купить жилую недвижимость в Yomra, Турция

ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Yomra
Жильё в Yomra, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Мраморноморский регион, Турция
4
2
182 м²
Квартиры на продажу находится в Бейликдюзю. Стамбульский район Бейликдюзю расположен в европ…
€400,479
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
2
60 м²
4/4
Просторная квартира 1+1Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 550Благодаря уда…
€144,239
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты
Yaylali, Турция
4
1
85 м²
Новый комплекс в Махмутларе На продажу представлены качественные апартаменты в новый компл…
€178,525
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 5 спален
Bahcelievler Mahallesi, Турция
5
275 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€452,095
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Yaylali, Турция
2
1
43 м²
5
€121,835
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Стамбул, Турция
2
56 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€432,985
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
4
186 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€1,06 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
3
105 м²
3/3
Замечательная Квартира 2+1 в KESTEL у моряРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: …
€195,684
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
54 м²
7/7
Престижная люксовая квартира 1+1 в шикарном развитом комплексеРайон: Анталья, АланьяРасстоян…
€180,395
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
2
122 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Данный проект располагае…
€355,258
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты
Алания, Турция
4
1
125 м²
Новый комплекс в Оба Рады Вам представить новый комплекс со собственной инфраструктурой. Ра…
€261,919
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Каракокали, Турция
4
152 м²
4/4
Жилой Комплекс Жизнь Продажа 3+1 КвартираРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1300…
€252,418
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Yomra, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL