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Купить жилую недвижимость в Yomra, Турция

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квартиры
8
8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 23
Стильные квартиры в роскошном комплексе рядом с морем в Трабзоне, Йомра Квартиры расположены…
$346,832
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на природу, море и долину в Кашюстю, Трабзон Эти квартиры расположены в пре…
$157,231
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 11
Стильные квартиры в новом комплексе в Кашюстю, Трабзон Квартиры расположены в динамично разв…
$163,011
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TekceTekce
Квартира 5 комнат в Yomra, Турция
Квартира 5 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на природу, море и долину в Кашюстю, Трабзон Эти квартиры расположены в пре…
$174,572
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Квартира 5 комнат в Yomra, Турция
Квартира 5 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 8/9
Готовая к заселению квартира в комплексе Aquamarine в Трабзоне, Йомра Эта новая квартира рас…
$175,355
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 10
Недвижимость с потрясающим видом на море в Йомре, Трабзон Недвижимость расположена в Кашюстю…
$173,416
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Квартира 6 комнат в Yomra, Турция
Квартира 6 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Стильные квартиры в роскошном комплексе рядом с морем в Трабзоне, Йомра Квартиры расположены…
$602,332
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Квартира 5 комнат в Yomra, Турция
Квартира 5 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Стильные квартиры в роскошном комплексе рядом с морем в Трабзоне, Йомра Квартиры расположены…
$411,574
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